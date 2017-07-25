综述：美国6月成屋销售降幅超预期 因房价升至纪录高位

路透华盛顿7月24日 - 美国6月成屋销售降幅超过预期，因房屋需求旺盛而供应不足，推升房价至纪录高位，从而让首次置业者持观望态度。

美国待售房屋供应严重短缺已有两年左右的时间。随着就业岗位大幅增加，且建筑商难以获得土地、建筑材料和熟练工人，供应不足的局面可能恶化。

“需求如此旺盛，这一现况实际是经济稳健的好迹象，”Zillow首席分析师Svenja Gudell表示。“但买家或许有些不乐见这种情况，尤其是那些首次置业者，他们在寻购待售的入门级房屋时尤其困难。”

全美不动产协会(NAR)周一表示，6月经季调的成屋销售下降1.8%，年率为552万户。

经济分析师此前预测为下滑1.0%至558万户。成屋销售较上年同期增长0.7%。待售房屋供应短缺已引发抢购，促使房价增速超过薪资增速。

上个月共有196万套房屋待售，较上年同期下降7.1%。房屋库存连续第25个月同比下降。

6月房价中值较上年同期跳升6.5%至纪录高位26.38万美元，为连续第64个月同比上涨。

不过NAR称，房价飙升并不意味着另一场房地产市场泡沫正在形成，指出经通胀调整的房价中值低于2006年时的峰值。

PHLX房屋类股下跌0.3%，表现逊于整体走软的美国股市。美国最大的房地产开发商霍顿(D.R. Horton)(DHI.N)股价下滑0.20%，Lennar Corp (LEN.N)股价跌0.18%，不过Pultegroup (PHM.N)股价上涨1.04%。

美债价格下跌；美元指数小升。

**供应紧俏**

在木材成本上升之际，建筑商很难填补库存缺口。劳动力和土地短缺亦阻碍了房屋建筑。

上周公布的报告显示，6月房屋开工反弹8.3%，年率为122万户，但仍低于历史平均水准150万户，房地产经纪人认为150万户才能消除房屋短缺的情况。

住房供给可能对第二季国内生产总值(GDP)增长率构成一些拖累，第一季经济环比年率为成长1.4%中，房市贡献了近0.5个百分点。

亚特兰大联邦储备银行预测第二季GDP成长2.5%。政府将在周五公布其第二季GDP初值。

经济在第三季初看来维持其动能，另一份由数据公司IHS Markit公布的报告显示，7月制造业采购经理人指数(PMI)触及四个月高位。

东北部、西部以及南部地区6月房屋销售皆下滑，但中西部地区上升。若以6月的销售速度来看，需要4.3个月才能去化市场上的房屋库存，高于5月的4.2个月。若房屋供应量可供六个月的销售，则被认为供需达到良性平衡。

6月房屋在市场停留的时间为28天，较去年同期的34天缩短。房屋停留在市场时间较短的情况集中于西雅图、盐湖城、圣荷西、旧金山及丹佛。

劳动力市场紧俏推动了房市需求，4.4%的失业率表明美国年轻人的就业机会增多。不过劳动力市场紧俏并未刺激薪资增长加快。

年度薪资增长率无力突破2.5%，对首次购房者而言是一大阻碍，他们在住房销售中所占比例几无变动。

6月首购族占房屋交易的32%，远低于经济学家与房地产经纪人认为楼市畅旺所需的40%。

“住房需求应该保持在高位。不过，目前库存短缺的现象今年是否改善，我们的看法并不乐观，”纽约Capital Economics地产分析师Matthew Pointon表示，“未来几个月成屋销售顶多是在原地踏步。”

美国经济与房屋销售动图： tmsnrt.rs/1SX25aY

美国Markit PMI与供应管理协会(ISM)图表对照： tmsnrt.rs/2eJ0fk5

(完)