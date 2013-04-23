美国3月成屋销售小幅下滑 楼市复苏步伐有所放缓

* 供应紧张抑制楼市复苏步伐

* 成屋销售价格中值增幅为2005年11月以来最大

* 问题房产销量为2008年以来最低

路透华盛顿4月22日 - 美国3月成屋销售小幅下滑，表明楼市复苏步伐有所放缓，因整体经济活动降温。

全美不动产协会(NAR)周一公布，3月成屋销售下降0.6%，经季节调整后的年率为492万户。

路透访问的分析师原先预期，成屋销售年率将增至501万户。

“房屋销售步伐令人失望，为楼市正面动能开始减弱提供了一些佐证，”道明证券的资深分析师Millan Mulraine称。

然而，楼市复苏仍然未变。有一些证据显示，房屋销售放缓可能说明供应限制大于减少的需求。

3月销售较上年同期增长10.3%，售价中值上涨11.8%至184,300美元，为2005年11月以来最大增幅。

“报告说明该部门整体动力仍然正面，供需情况仍然有利于价格上涨，”Mulraine称。

该数据进一步显示，随着第一季结束，经济动能减弱。

美国股市涨跌互现，企业财报预示增长前景不定。美国公债价格在数据推动下升至日高，因该数据被视为证明美国经济有些放缓。

**供给限制**

3月成屋销售供应增加1.6%至193万户，以3月销售速度可供销售4.7个月，高于2月的4.6个月。

这远低于被通常认为供需平衡达到最佳的六个月。上年同期待售房屋存量为232万户，可供销售6.2个月。

NAR分析师Lawrence Yun表示，在夏季购房季来临前的下个月，料将有更多房屋入市。但待售房屋存量较上年同期减少，可能会影响销量。

NAR称，与价格在10万美元以下的房屋相比，价格更高的房屋销量较上年同期增幅更大。高于50万美元的房屋销量较上年同期增加25%，而10万元以下房屋销量则较上年同期下降16%。

上个月包括售价低于未偿贷款的房屋在内的房屋廉价急售(distressed sales)比例下降，占房屋总销量的21%，低于前月的25%，也是全美不动产协会自2008年10月止赎危机升级后开始记录这个数据以来的最低水平。

随着房价上升和此类房源减少，廉价急售数量也不断下降。楼市泡沫破裂后，许多投资者借机低利率与低房价抄底房产。

房贷美(Freddie Mac)称，上周美国抵押贷款利率连续第三周下降。4月18日止当周，30年固息抵押贷款利率跌至3.41%，低于前周的3.43%。

房屋销售放缓的同时，新屋建筑活动却有所上升。商务部上周表示，3月新屋开工年率增加7.0%至104万户，是2008年来最高。

但房屋开工增加主要受波动性较大的多户房屋推动，而且建筑许可减少3.9%。(完)

(编译 王翔琼/王丽鑫/梁睿雪; 审校 张荻/程琳)

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