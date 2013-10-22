抵押贷款利率上升令美楼市复苏降温

* 9月成屋销售下降1.9%

* 8月销售大幅下修

* 房价中值同比升11.7%

路透华盛顿10月21日 - 美国9月成屋销售下降，房价增幅亦回落，因抵押贷款利率上升令楼市复苏降温。

全美不动产协会(NAR)周一公布，9月成屋销售减少1.9%，年率为529万户。

与此同时，9月房价中值较上年同期上升11.7%至19.92万美元。虽然这是连续第10个月出现两位数的增长，但却是4月以来最小增幅。

“因抵押贷款利率5月开始上升，楼市趋软在意料之中，”摩根大通分析师Daniel Silver表示。

NAR表示，在房价上涨、薪资几无增长以及抵押贷款利率上升等因素的综合影响下，损及消费者的购房承受能力。据NAR衡量指标显示，9月承受能力触及五年低点。NAR称，7月和8月的销量可能达到了顶峰。

8月销售年率修正为539万户，持平7月，但远低于先前估算的548万户。

上个月成屋销售下滑，加上其它指标，比如购买二手房的待完成销售以及房屋建筑商的信心等，暗示抵押贷款利率的上升开始阻碍住房市场复苏。

因市场预期美联储今年将开始缩减购债，5月以来利率大幅上升，其中30年期固定抵押贷款利率飙升近1个百分点。

据房贷美(Freddie Mac)数据显示，9月30年期固定抵押贷款利率触及4.49%，为2011年7月来最高。

美联储上个月维持每月购债规模不变，令市场大感意外。美联储给出的理由就包括抵押贷款利率上升。不过，外界普遍预期美联储将于明年初开始缩减购债规模。

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**10月销售料疲弱**

分析师称，他们预计10月成屋销售将继续下滑，部分原因在于政府部分关门16天，打击了消费者信心，而且可能推迟了联邦住宅管理局(FHA)支持的抵押贷款进程。

洪水保险费率上升料也冲击未来几个月的销售。

尽管面临这些阻力，但分析师表示，楼市复苏势头未改。

“楼市并未踯躅不前，只是快速复苏的脚步受到了抑制，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。

“这并不是什么糟糕的事情，比如许多人担心再次形成泡沫。我仍认为楼市成长还会持续很长一段时间。”

尽管成屋销售较上年同期增加10.7%，但增幅为五个月来最小。

房屋销售速度也较夏季放慢。9月房屋在市场上的待售时间中值为50天，长于8月的43天，不过比去年同期的70天要短。

首次购房者占总交易量的28%，远低于经济学家和房地产专业人士人为比较理想的40-45%。

9月售出的房屋中有19%被投资者买走，其中接近四分之三以现金支付。投资者是房屋销售的主要动力。

不过该报告仍令人抱有一线希望，困厄房产销售仅占上个月房屋销量的14%，低于上年同期的24%。这类房屋会拖低整体房价，因为其往往以很大的折扣出售。

市场中的待售房产在9月持稳于221万户，相当于5个月的供应量，8月时为4.9个月。正常情况下，相当于6个月供应量的待售房屋水平是合适的。

“抵押贷款利率上升可能让需求更接近供给，放慢房价上涨速度同时令销售量相对不受影响，”苏格兰皇家银行分析师Guy Berger指出。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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