沃达丰退出美国合资事业后 并购资金火力可望大增

2012年2月7日，在布拉格拍到的沃达丰公司标识。 REUTERS/David W Cerny

* 沃达丰将有300-380亿美元现金用于可能的并购交易

* 并购目标可能包括意大利Fastweb及西班牙Ono

* Liberty Global成为并购目标的可行性不高--消息

* 沃达丰是否会进军新市场尚不明朗

路透伦敦/巴黎9月1日 - 沃达丰(VOD.L)预料周一将敲定以1,300亿美元股权出售案退出美国市场，这将使沃达丰手头现金大增，即使在回馈给股东之后，仍有大量资金可进行收购。

消息人士称，Verizon Communication(VZ.N)董事会纽约时间周一上午将开会表决，是否向沃达丰买断双方合资事业Verizon Wireless，这表示可能会在伦敦收盘后发表完整宣布。

花旗集团分析师估计，假设沃达丰出售Verizon Wireless股权获得1,160-1,320亿美元，沃达丰可能会以400亿现金及Verizo普通股回馈股东，在支付税款及偿债之后，可能还有300-380亿美元的递延收益。

由于沃达丰不能再依赖美国事业推动成长，而且以数十亿美元现金发放股利后，在满手现金情况下，沃达丰执行长Vittorio Colao将必须为公司打造一个新的未来。

投行人士及分析师已经开始作出各种揣测。他们指出，Colao是否会加强经营欧洲、考虑进军巴西等新市场，或甚至透过收购重新切入美国市场，一切都还言之过早难以得知。

“现在还太早，但我猜想沃达丰对于收购目标已经有些构想，因为沃达丰将有大量资金可用，”一位不愿具名的电讯业投行人士称。

“Colao的首要之务将是强化在德国、意大利及西班牙等国家的势力，沃达丰在这些地方已经透过提高网络投资及补强性收购固网或有线电视而占有一席之地，”这位投行人士指出。“别指望沃达丰会立刻进行重大转型交易。”

**欧洲困局**

美国行动通讯系统商因为智慧型手机时代降临而鸡犬升天，欧洲业者则因为价格竞争激烈及监管严格而苦不堪言。

因此，法国及西班牙等市场的部份业者，已经转而推出组合套装服务，如果消费者同时订购固网、行动通讯、电视及宽频服务，可以享有较低价格。

为了迎战这类产品，沃达丰过去18个月跳脱纯行动通讯策略，分散切入各项业务，去年以16亿美元收购英国固网公司Cable & WirelessWorldwide，今年6月以100亿美元收购德国有线电视公司Kabel Deutschland KD8Gn.DE。

沃达丰目前还与法国Orange(ORAN.PA)合作，在西班牙建设造价10亿欧元的光纤网络。

分析师及投行人士指出，西班牙有线系统商Ono或意大利宽频商Fastweb有可能是沃达丰下个收购对象。Ono的东家是多家私募股权基金，而Fastweb由SwisscomSCMN.VX持有。

麦格理研究的分析师指出，以业界收购估值通常等于未计折旧及摊销之营业收入(OIBDA)五倍水准的行情来看，Fastweb的收购成本将达30.2亿瑞郎(32.4亿美元)。分析师并称，Swisscom未来六个月将换上新的执行长，可能会加速处置这部分资产。

西班牙对沃达丰而言是块诱人的市场，因为沃达丰与Orange合作的光纤项目只涵盖西班牙约20%区域。因此如果沃达丰想要同样推出组合套装服务，拉拢看紧荷包的西班牙消费者，它必须依赖向对手Telefonica(TEF.MC)租用固网资源。

西班牙有两家公司可能成为沃达丰收购目标：有线电视商Ono及宽频公司JazztelJAZ.MC，这两家公司最近几季都因为推出组合套装服务而增加客户。

但这两家都不是理想的收购对象。Ono在宽频市场的市占率为14%，但它的网络设备需要钜额投资以提高速度。Jazztel也是向Telefonica租用固网资源，所以对沃达丰的助益可能不大。

美国传播大亨John Malone旗下的欧洲有线电视公司Liberty Global (LBTYA.O)，或许可以解决沃达丰的固网资产需求。Liberty Global市值约300亿美元。但两名熟悉沃达丰想法的投行人士指出，沃达丰不太可能出手收购。

“Liberty不会成为沃达丰的目标，”一名消息人士7月时表示。“在一些国家Liberty有业务，但沃达丰没有，所以没有综效可言：包括瑞士、比利时及波兰。此外，在某些地区则是重叠性太高，可能构成垄断问题，特别是德国及英国。”

由于沃达丰已经在德国收购Kabel Deutschland，当局不太可能准许沃达丰再收购德国唯一剩下的另一家有线系统商--Liberty旗下的Unity Media。

**欧洲以外地区**

分析师也指出，沃达丰有可能透过收购，在非洲及印度等已有相当版图的市场进一步强化势力，或甚至考虑以收购手段进入拉丁美洲等新市场。

SVM资产管理公司的投资组合主管Neil Veitch认为，应小心看待在新兴市场进行收购。

“我比较倾向保留一大部分现金，或许选择性地用来强化欧洲市场，把新兴市场留给别人，”他称。

研究机构Bernstein分析师Robin Bienenstock认为，巴西可能是一个很诱人的目标，因为Vivendi(VIV.PA)仍然愿意出售旗下的巴西宽频公司GVT。

“如果沃达丰没考虑合并Telecom Italia(TLIT.MI)的巴西事业TIM Brasil和GVT，打造成巴西最好的电信公司，那就太蠢了，”Bienenstock在一篇报告指出。

有些人甚至揣测沃达丰或许会收购德国电讯(Deutsche Telekom)TMUS.N旗下的T-Mobile，出人意料地重回肥美的美国市场。“我不会排除这个可能，这是个很大的市场，而且还在成长，”一名消息人士称，但德国电讯可能无意出售。

除了并购，沃达丰也可能会加大投资自己的4G高速行动网络，Verizon与AT&T都因为这个策略而成功取得美国市场领导地位。

投行Jefferies的分析师指出，少了Verizon的成长挹注，沃达丰必须在核心欧洲事业全面稳定获利及现金流。

“加速4G投资，以建立竞争优势及重新取得定价权，似乎是合理的第一步，”分析师称。

分析师表示，如果缺少明确策略，沃达丰自己可能沦为收购目标。美国电话电报公司(AT&T)(T.N)已经公开表示准备在欧洲收购行动通讯资产，日本的软银(9984.T)在买下Sprint Nextel后，发展全球版图的雄心已经昭然若揭。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)

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