综述：美国消费者支出录得2009年底来最大降幅 通胀率进一步远离目标

路透华盛顿2月2日 - 美国12月消费者支出录得2009年底以来最大降幅，看似美国家庭将汽油价格下降带来的额外资金储蓄了起来，这可能提振未来的消费。

另一项数据显示，1月制造业活动增速放缓，表明经济活动在首季初继续降温。

美国商务部表示，12月消费者支出下降0.3%，11月为增长0.5%。消费者支出在美国经济活动中的占比超过三分之二。

这是2009年9月以来最大月度降幅，其中耐用和非耐用品的支出均大幅下降。经通胀调整后，消费者支出为去年4月以来最低。

另外，美国供应管理协会(ISM)周一表示，1月制造业指数降至53.5，12月为55.1，路透访问分析师得出的预估为54.5。

数据公布后，美国股市走低。美国公债价格下降，美元指数走软。

12月的消费者支出数据已包括在上周五公布的国内生产总值(GDP)数据中，数据显示美国经济第四季成长年率为2.6%，消费者支出劲增4.3%，为2006年以来最快增速。

尽管2014年底消费者支出表现疲弱，但汽油价格下跌，以及就业市场不断改善，预计将在首季极大地提振消费者支出。

“对于2015年初的消费者支出而言，这都是好兆头，”Capital Economics的分析师Paul Diggle表示。

分析师称，到目前为止，美国家庭将汽油价格下跌节省下的钱用于偿还债务和增加储蓄。根据美国政府公布的数据，汽油价格自去年6月以来已累积下跌43%。

经通胀调整后，12月家庭可支配收入增加0.5%，为去年3月以来最大增幅。家庭储蓄率从前月的4.3%增至4.9%。

汽油价格回落导致12月物价压力减弱，一些衡量通胀的关键指标进一步远离美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%的通胀目标。12月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%，与11月跌幅相同。

在截至12月的一年间，PCE物价指数上涨0.7%，为2009年10月以来最小涨幅，11月的涨幅为1.2%。

扣除食品和能源等波动较大的商品，核心PCE物价指数连续第二个月较前月持平，同比增长1.3%。

尽管美联储多次重申油价下跌导致的通胀回落只是暂时现象，预计通胀未来将回升至目标水平，但部分分析师表示，物价压力温和可能促使美联储推迟升息时间，不可能像目前市场广泛预期的那样在年中升息。

“我们仍认为，美联储很难在3月的政策声明中弃用‘保持耐心’的措辞。”RBS的首席分析师Michelle Girard表示。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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