“强力装置”引发波士顿马拉松爆炸事件--警方

新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透波士顿4月15日 - 波士顿警察局长Ed Davis周一表示，“强力装置”引发波士顿马拉松终点线处发生两起爆炸事件，造成两人死亡，警方目前未拘留任何嫌疑人。
“我们询问了很多人，但没有拘留任何嫌疑人，”Davis说。他还指出，肯尼迪图书馆的起火系由“燃烧装置”所导致，可能与马拉松爆炸事件并无关联。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。