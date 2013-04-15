“强力装置”引发波士顿马拉松爆炸事件--警方

路透波士顿4月15日 - 波士顿警察局长Ed Davis周一表示，“强力装置”引发波士顿马拉松终点线处发生两起爆炸事件，造成两人死亡，警方目前未拘留任何嫌疑人。

“我们询问了很多人，但没有拘留任何嫌疑人，”Davis说。他还指出，肯尼迪图书馆的起火系由“燃烧装置”所导致，可能与马拉松爆炸事件并无关联。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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