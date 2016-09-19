纽约爆炸案相关的五名嫌疑人被收押--ABC新闻网

路透9月18日 - 美国广播公司(ABC)新闻网援引未具名消息人士的报导称，周日晚间有五位人士被收押，他们与纽约市切尔西区的爆炸事件有关。

ABC报导称，遭到收押的人士是在布鲁克林区和史坦登岛(Staten Island)之间的桥上被美国联邦调查局(FBI)和纽约警局所拦下。(完)