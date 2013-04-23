白宫：不认定波士顿爆炸案嫌疑人为“敌方战斗人员”

白宫周一拒绝了一些共和党议员的要求，称波士顿马拉松赛爆炸案嫌犯Dzhokhar Tsarnaev将不会被认定为“敌方战斗人员”。若被认定，Tsarnaev在审判中将享有更少的权利，如指派律师等。白宫称嫌犯为入籍美国的公民，因此将由普通刑事法庭审判，不会将其送上军事法庭。白宫发言人称这一决定是由美国司法部作出的。路透