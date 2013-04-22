波士顿爆炸案嫌疑人重伤入院 面临刑事指控

路透波士顿4月21日（Svea Herbst-Bayliss/Ben Berkowitz） - 美国联邦检察官周日准备对波士顿爆炸案嫌疑人Dzhokhar Tsarnaev提起刑事指控。该嫌疑人两天前被捕，因重伤入院治疗，并受到严密看守，目前还不能讲话。

据当局称，现年19岁的Dzhokhar Tsarnaev被捕前被子弹击穿喉部，声带严重受损，最初因使用镇静剂无法接受调查人员的质询。

但ABC和NBC周日晚些时候报道称，Dzhokhar Tsarnaev已恢复了意识，正在通过书面方式回答当局的问题。

调查人员的重点主要放在波士顿爆炸案的另一名嫌疑人、Tsarnaev的哥哥Tamerlan Tsarnaev去年的返俄之行、以及这两人是否受到车臣分离分子或伊斯兰极端分子的影响或援助。

这兄弟两人10年前从达吉斯坦移民至美国。

Tamerlan Tsarnaev现年26岁，已于上周四晚间与警方在波士顿郊区沃特敦（Watertown）的交火中丧命。

Dzhokhar Tsarnaev被发现时浑身是血，藏身于停放在沃特敦一户人家后院的船里面，明显是在交火中被击中，但尚不清楚是否在最后一波拘捕他的进攻中再次受伤。

据波士顿警察局长戴维斯（Ed Davis）称，波士顿地区的联邦检察官卡门·奥提兹（Carmen Ortiz）正在准备对Dzhokhar Tsarnaev的刑事指控。目前尚不清楚提出指控的时间。

Dzhokhar Tsarnaev住在重症监护室，由武装警卫看守。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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