美官员称出口管制改革开始令企业受益

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透科罗拉多州科泉市5月20日 - 美国商务部次长Eric Hirschhorn表示，在美国国防支出下滑之际，出口管制改革正帮助美国企业在海外销售更多产品。
Hirschhorn向路透表示，将部分产品从国务院严格管制的军需品名单，转移到更便于向盟国出口的商务部名单上，这加快了出口进程，令美国企业受益。
他在周一的采访中表示，此举还可能削弱美国竞争对手的竞争力：它们本可将自己产品标榜为“不受国际武器贸易条例(ITAR)制约”，或是无需遵循美国ITAR法规的严格审查。
“购买商务部管辖范围的产品，让欧洲盟国更容易接受，”Hirschhorn在航天基金会主办的大会上向路透表示，“这区别很大。这曾是不采用美国产品的理由。”
奥巴马政府去年启动了一系列改革，对敏感性较低的产品简化出口许可要求，为更重要的科技加强保护。涉及项目包括飞机、燃气涡轮发动机、军用车辆和卫星，这在全部出口许可中占九成以上。
波音(Boeing)(BA.N)等美国航天和国防企业长期以来呼吁简化出口管制流程；它们称处理许可申请的漫长流程，已令其损失数以十亿美元计的销售额。
Hirschhorn表示，政府预计将在6月就国防电子发布新指导方针，但其它领域的相关工作仍在进行，例如加密技术、夜视设备、网络安全技术和无人驾驶汽车等。
商务部监管的领域在此系统价值中的占比不到25%，只有当这些项目出口到禁运国时，才需接受出口管制。
“这确实让系统运行得更加顺畅，”他称，并指出企业现在清楚了出口条件，商务部发放许可大多需要两周时间。
他还表示，美国政府正与盟友就可能的网络出口管制进行合作，并在研究更多与无人机出口许可有关的问题。
“大家都认为这种飞行器在商业领域具有大好的前景，我们不能忽视这点，”他称，“同时人们也担心这种飞行器会被滥用。政府正认真地研究这个问题。”
Hirschhorn称，政府打算定期审视出口管制，以更好地跟踪科技进步情况。(完)
(编译 朱晓军/许娜；审校 龚芳/石冠兰)
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