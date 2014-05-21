美官员称出口管制改革开始令企业受益

路透科罗拉多州科泉市5月20日 - 美国商务部次长Eric Hirschhorn表示，在美国国防支出下滑之际，出口管制改革正帮助美国企业在海外销售更多产品。

Hirschhorn向路透表示，将部分产品从国务院严格管制的军需品名单，转移到更便于向盟国出口的商务部名单上，这加快了出口进程，令美国企业受益。

他在周一的采访中表示，此举还可能削弱美国竞争对手的竞争力：它们本可将自己产品标榜为“不受国际武器贸易条例(ITAR)制约”，或是无需遵循美国ITAR法规的严格审查。

“购买商务部管辖范围的产品，让欧洲盟国更容易接受，”Hirschhorn在航天基金会主办的大会上向路透表示，“这区别很大。这曾是不采用美国产品的理由。”

奥巴马政府去年启动了一系列改革，对敏感性较低的产品简化出口许可要求，为更重要的科技加强保护。涉及项目包括飞机、燃气涡轮发动机、军用车辆和卫星，这在全部出口许可中占九成以上。

波音(Boeing)(BA.N)等美国航天和国防企业长期以来呼吁简化出口管制流程；它们称处理许可申请的漫长流程，已令其损失数以十亿美元计的销售额。

Hirschhorn表示，政府预计将在6月就国防电子发布新指导方针，但其它领域的相关工作仍在进行，例如加密技术、夜视设备、网络安全技术和无人驾驶汽车等。

商务部监管的领域在此系统价值中的占比不到25%，只有当这些项目出口到禁运国时，才需接受出口管制。

“这确实让系统运行得更加顺畅，”他称，并指出企业现在清楚了出口条件，商务部发放许可大多需要两周时间。

他还表示，美国政府正与盟友就可能的网络出口管制进行合作，并在研究更多与无人机出口许可有关的问题。

“大家都认为这种飞行器在商业领域具有大好的前景，我们不能忽视这点，”他称，“同时人们也担心这种飞行器会被滥用。政府正认真地研究这个问题。”

Hirschhorn称，政府打算定期审视出口管制，以更好地跟踪科技进步情况。(完)

(编译 朱晓军/许娜；审校 龚芳/石冠兰)

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