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国际财经 | 2014年 8月 18日 星期一 10:10 BJT

美国出口商向中国售出11万吨大豆--美农业部

路透8月15日 - 美国农业部周五公布，民间出口商报告向中国卖出11万吨大豆，在始于9月1日的2014/15销售年度交货。

根据法律，单日向同一目的地卖出的大宗商品达到10万吨，或者豆油达到2万吨，出口商必须立即报告。规模较小的交易每周报告一次。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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