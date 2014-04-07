美国牲畜出口商希望中国在4月底前取消生猪进口限制

路透4月4日 - 美国家畜出口协会(Livestock ExportersAssociation)周五表示，如果对小猪致命病毒的测试达成一致的话，美国牲畜出口商希望中国在4月底前取消对美国生猪的进口限制。

美国家畜出口协会主席TonyClayton称，全球最大的猪肉消费国中国和日本对美国生猪进口采取了“临时性限制”，直至两国农业部门与美国就猪流行性腹泻病毒(PEDv)的动物测试达成一致，才会放行。

Clayton称，“日本和中国是率先正式向美国通知此事的两个国家，两国均在本周进行了通知，”他并补充称两国已推迟了进口许可。

这个限制是针对用于基因育种计划的美国活畜出口。2013年中国购买了价值2,000万美元的美国种猪。

Clayton称，中国已表示建立测试协议“应该不用很长时间”。

美国农业部动植物卫生检验局(Animal and Plant Health InspectionService)发言人Joelle Hayden称，美国农业部“能够且愿意”为出口至中国的活畜建立测试和认证协议。

这位发言人称，美国在与中国政府一道努力取消限制。

美国农业部代表对于日本方面则没有立即发表评论。

当前不能立即联系到中国农业部对此置评。

这一病毒对于小猪来说几乎是致命的，已使美国生猪供应处于困境，并带动猪肉价格涨至纪录高位。根据美国政府数据，迄今在美国27个州发现逾4,700个PEDv病例。一些估算显示，自2013年5月首次报告该病毒以来，已有400-500万头猪死于该病毒。

普渡大学农业经济学家Chris Hurt称，“眼下任何国家都很不愿意从美国进口活畜。”

目前中国国内的猪肉价格猛跌，由于供应过剩，肉价可能会进一步下挫。

上月中国政府宣布计划收储冷冻肉以支撑市场；猪肉市场价格已跌至三年低点，生猪养殖户也因而亏损。

根据中国猪业网(chinapig.cn)数据，目前猪肉批发价格徘徊在每公斤10-12元人民币左右，而2011年高点为20元左右。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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