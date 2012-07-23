版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 7月 23日 星期一 14:30 BJT

美F-16战机太平洋坠机 飞行员获救

日本海岸警卫队称，在日本东北部沿海附近太平洋海域坠落的美国F-16战斗机飞行员已经获救，并被安置到该区域一艘美国集装箱运输船上。美国空军此前发布声明称，坠机地点位於日本北海道岛东北大约200英里处，坠机原因正在调查中。图为F-16战斗机资料图。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐