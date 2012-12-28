美国面临“财政悬崖”最后关头

* 众议院将在周日开会讨论"财政悬崖"问题

* 参议院民主党领袖里德攻击贝纳在众议院搞独裁

* 奥巴马从夏威夷返回尝试找出解决办法

* 增税节支政策定于1月开始启动

路透华盛顿12月27日 - 美国国会议员周四决定抓住避免美国跌落财政悬崖的最后机会,预定在周日晚间开会,届时距离多数美国工薪族普遍增税只有大约一天左右的时间.

众议院共和党领导人告知该党议员,如果需要对预算措施进行投票,他们应结束圣诞节休假,在周日晚间返回华盛顿.

这就有可能在最后一刻找到解决方案,从而避免美国在1月1日启动大规模增税及在1月2日自动开始削减政府支出的计划.这两项举措总规模为6,000亿美元,可能令美国经济重陷衰退.

但两大政党的分歧仍然很大,尤其是在对美国最富裕阶层增加征税以帮助减少预算赤字这一问题上.

"但愿如此,我们还有时间达成某种协议,以便让纳税人免于那种完全可以避免的经济危机."参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示.

众议院复会的消息传出后,美股大幅缩减跌幅.

日内稍早,参议院民主党领袖里德警告称,看起来美国即将跌落"财政悬崖".

"看来我们是要跌落财政悬崖了,"他在参议院会场上表示,并指责共和党人令谈判陷入僵局.

他呼吁共和党人支持参议院提出的延长针对年收入在25万美元或以下家庭的现有税惠政策法案,避免最为严重的财政冲击发生.

由于时间日益迫近行动的最后期限,里德没有给出太多希望.他说,"从时间上来看,我不知道怎么才能做到."

在谈到在由议长贝纳(John Boehner)领导下的众议院时,里德称,"众议院正被议长的专制所统治,大部分众议员无法得到他们所希望的."

**奥巴马返回华府**

奥巴马结束夏威夷短暂休假返回白宫,试图与国会重启协商.

参众两院在数月之前通过的法案,反映出他们对小布什时代所实施的优惠税率立场迥异.

民主党要求取消富人的优惠税率,但让其他人仍继续享有低税率.而共和党则是要求所有人都能够继续享受低税政策.

12月消费者信心跌至四个月低点,表明由于华府未能解决预算危机,美国民众愈发担心他们的财务状况.周四公布数据显示,国会财政悬崖之争打压之前对经济一直愈发乐观的情绪.

"大家都得知了(财政悬崖)这个问题,这打压了他们的信心和投资者人气,甚至影响到假期销售,"Landcolt Capital合伙经理人Todd Schoenberger表示.

路透/Ipos调查显示,美国民众认为,对于"财政悬崖"危机,国会共和党应该比民主党或奥巴马的责任更大.

当被问及谁应为"财政悬崖"承担更大责任时,27%的受访者将责任归咎于国会共和党,16%将之归因于奥巴马,还有6%认为原因在民主党.认为三方均有责任的占比最高,为31%.(完)

(编译 李爽; 审校 侯向明)

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