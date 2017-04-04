综述：美国2月工厂活动略微降温 但经济整体趋势仍然强劲

路透华盛顿4月3日 - 一项美国制造业活动指标3月从两年半高位回落，因生产和库存下降；不过工厂就业指标大增，显示该行业在能源业引领下的复苏势头正在增强。

周一出炉的其他数据显示，2月建筑支出升至近11年高位，受助于住宅建设投资跃增。数据显示尽管第一季经济增长有疲软迹象，但基本面仍然强劲。

“美国经济扩张脚步仍然坚实，即便考虑到第一季的增长表现可能相当平淡，”RBC Markets首席美国经济分析师Tom Porcelli称。

美国供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数降至57.2，2月创下2014年8月以来最高点57.7。制造业约占美国经济总量的12%，该指数高于50意味着该行业扩张。

18个制造行业中有17个报告增长，没有行业报告萎缩。工厂方面的声音大多乐观，机械制造商称业务增长10-15%。

但运输设备制造商称产业前景“相对平稳”。制造业复苏受能源行业带动，因原油价格稳步上涨提振钻探活动。

能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes)周五公布的报告显示，美国第一季活跃钻机数增加137个，为2011年第二季以来最大增幅。这刺激了机械需求，从而使第四季企业在设备方面的支出在一年来首次增长。

制造业还从企业信心改善中受益。美国总统特朗普誓言采取有利于企业的政策，包括下调企业税和放松监管，这增强了企业的信心。

但众议院共和党上月试图通过医改议案的努力失败后，经济学家警告，特朗普要想落实其政策计划或许很难。

美元兑一篮子货币升至两周高点，美股则下跌，美国公债上涨。之前纽约等多个州市对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟节能标准违反联邦法。

**招聘前景光明**

上月，ISM调查的产出分项指数下滑5.3个百分点至57.6。衡量制造业库存的一项指标也萎缩。这虽然压抑了ISM指数，但却是未来制造业活动的好兆头。

即便一项衡量新订单的指标上月下降，但仍接近逾三年高点。衡量工厂雇佣情况的指标跳升至2011年6月以来的最高水平，这暗示3月工厂就业岗位将再度强劲增长。

但ISM等信心指标显示的情况，一直比所谓硬数据显示的情况强劲。而硬数据暗示第一季经济增长年率在1%左右。去年第四季国内生产总值(GDP)增长2.1%。

“如果制造商招聘像调查显示他们计划招聘的那么多的工人，周五的非农就业数据将会表现不俗，”MUFG Union Bank首席经济学家Chris Rupkey称。

制造企业报告原材料价格上升，进一步证明通胀压力加剧。上周五的报告显示，美国2月个人消费支出(PCE)物价指数创下近五年来最大同比升幅。

美国供应管理协会(ISM)3月制造业投入物价分项指数为70.5，为2011年5月以来最高[nZOS00ZH01]，意味着原材料价格连续第13个月上升。

美国商务部周一公布，美国2月建筑支出较前月上升0.8%， 至1.19万亿美元，为2006年4月以来最高水平。1月建筑支出为下降0.4%。

2月建筑支出增加主要受民间住宅建筑支出提振。2月民间住宅建筑支出激增1.8%，至2007年7月以来最高水平。民间非住宅建筑支出则下降0.3%。

“非住宅建筑支出趋势近来有所缓和，”摩根大通分析师Daniel Silver称，“尽管数据方面显疲软，我们依然认为第一季民间非住宅总体投资会强劲增长，因能源业活动数据大幅上升。”

美国Markit与ISM PMI对照图表：tmsnrt.rs/2eNBHoc

美国ISM制造业PMI图表：tmsnrt.rs/2eNAFs8

美国制造业就业图表：reut.rs/1OevKse

美国建筑支出图表：tmsnrt.rs/2fxIG5z (完)