美国制造业与收入数据显示经济成长仍处於正轨

据美国商务部周三宣布，第四季GDP修正值为3%，略高於初值2.8%。另一份报告中，美国供应管理协会公布2月芝加哥采购经理人指数(PMI)自1月的60.2升至64，为10个月高点，显示美国经济的潜在力道。美股起初因数据上涨，但伯南克国会证词未明确暗示进一步的货币刺激，股市逆转收跌。路透