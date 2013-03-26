美国耐用品订单和房价数据支持经济增长前景

* 美国2月耐用品订单较前月跳增5.7%，受运输设备提振

* 核心资本财订单下降，但出货量上升

* 1月房价较前月上涨1.0%，同比跳升8.1%

* 3月美国消费者信心指数下降，但预计会反弹

路透华盛顿3月26日 - 美国2月耐用品订单较前月大增，美国1月标普/Case-Shiller房价指数同比涨幅创六年半来最大，这是美国经济第一季初重拾动能的最新迹象。

周二公布的其他数据在一定程度上打压了经济的乐观前景。这些数据表明，消费者的信心大降，因为美国民众担忧财政政策收紧所带来的影响，特别是850亿美元的政府预算削减计划。

PNC Financial Services Group资深分析师Gus Faucher称，“第一季经济持续增长，但自动减支确实在拖累经济”

商务部称，2月耐用品订单跳增5.7%，因对交通运输设备的需求反弹。该月订单增长扭转了1月下跌3.8%的趋势，并轻松超越分析师的预期。

尽管扣除飞机的非国防资本财订单录得7月以来最大降幅，不过这种所谓的核心资本财订单是在1月大幅跳升的基础上出现下降的，因此分析师总体上淡定以对。

“核心资本财订单表现疲弱的部分原因，是前月增幅难以持续因而出现回调。由此看来，企业投资在过去几个月的稳健步调基本未变，”道明证券资深分析师Millan Mulraine表示。

核心资本财销售实际上增长1.9%，令部分分析师上调第一季经济增长预估。

摩根大通将第一季经济增长环比年率预估提高0.4个百分点至2.7%，而高盛的预估则上升0.1个百分点至3%。美国经济第四季环比年率仅为增长0.1%。

浏览耐用品订单图表，请点选：(link.reuters.com/huq55t)

房价图表，请点选：(link.reuters.com/rem34t)

新屋销售图表，请点选：(link.reuters.com/qer34t)

消费者信心图表，请点选：(link.reuters.com/pum34t)

**楼市带来提振**

楼市增强也给经济带来提振。1月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期跳升8.1%，为2006年6月以来最大升幅。

这是2006年3月以来，20个大都会地区房价首次全部同比上升。该指数经季节调整后较前月上升1%。

“楼市复苏对未来经济增长将有正面贡献，这很重要，Tanglewood Wealth Management投资主管Chris Costanzo称。

美股收高，标准普尔500指数.SPX逼近历史高位。美元兑欧元在四个月高位附近徘徊，因塞浦路斯问题亦打压欧元。

美元兑日圆也上涨。美国公债价格录得温和涨幅。

商务部公布的另一报告显示，继1月大增之后，上月新屋销售较2月下滑，但较上年同期上升12.3%。

该报告凸显房价走强。新屋销售价格中值较1月上升3%，至246,800美元，较上年同期上升2.9%。

房屋价格上升带来财富效应，帮助缓冲最近加税对消费者支出的影响。

“这样一来，消费者支出仍然处于增长模式，尽管最近加税和可自由支配收入减少造成阻力，”Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird称。

随着美国经济基本面状况好转，经济分析师称，他们认为美国经济谘商会消费者信心指数不会持续下滑。该指数从2月的68降至59.7。

上月运输设备订单大增21.7%，因民用飞机需求激增95.3%。(完)

(编译 兰秀娟/徐文焰/王丽鑫； 审校 张涛/郑茵)

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