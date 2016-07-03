综述：美国制造业和汽车销售数据改善 但建筑支出泼下冷水

路透华盛顿7月1日 - 周五的工业数据显示，美国6月制造业活动以健康的步伐扩张，新订单、产出和出口增加。这再次表明美国经济增长在今年初趋软后，正在重新站稳脚跟。

汽车制造商公布6月销量增加，得益于皮卡和运动型车(运动休旅车，SUV)需求强劲，但汽车销售年率为1,666万辆，远低于5月的1,745万辆

福特汽车(F.N)和菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)公布6月销量分别增长6.4%和6.5%，但通用汽车(GM.N)、丰田和大众(VOWG_p.DE)的销量均下滑。

一些分析师表示，汽车业销量可能已经触顶，但通用汽车首席经济分析师Mustafa Mohatarem仍坚称销量有望再创纪录。

“正面的经济指标如利率处于历史低位、燃油价格持稳、薪资上涨以及劳动力市场接近充分就业，为今年下半年维持强劲的汽车销售势头提供了环境，”Mohatarem在声明中称。

但5月建筑支出连续第二个月下滑，给制造业和汽车销售的乐观图景泼了一瓢冷水。

疲弱的建筑数据可能促使部分分析师下调第二季经济成长预估，并可能有助强化美国联邦储备委员会(美联储/FED)的观点，即全球及美国经济面临太多不确定性，以至于近期难以升息。

道明证券驻纽约分析师Millan Mulraine表示，整体来看情况确实好坏参半，但目前数据表明经济增长动能已现反弹。

他补充称，值得注意的是这些数据的调查是在英国上周脱欧公投之前进行的，而公投选择退欧给全球成长前景带来极大不确定性。

美国供应管理协会(ISM)周五公布的数据显示，6月制造业指数升至53.2，为2015年2月来最高水平。读数高于50显示制造业扩张，制造业占到美国经济的12%左右。

6月制造业新订单分项指数为57.0，5月为55.7；出口订单分项指数为53.5，5月为52.5；未交货订单分项指数从47.0升至52.5；产出分项指数从52.6升至54.7。

就业分项指数从5月的49.2升至50.4，自2015年11月来首次高于荣枯分水岭50。

ISM数据公布后，美国股市上扬，主要股指连续第四天全部收高，几乎扳回英国公投后的全部跌幅。美元指数下跌，美国指标公债收益率亦下跌，30年期公债收益率触及1950年代以来最低。

ISM周五公布的另一项调查显示，61%受访美国企业认为英国退欧给今年余下时间带来微不足道的影响，仅6%的企业预计带来负面影响。

**建筑支出下滑**

美国商务部周五公布，美国5月建筑支出下降0.8%，4月建筑支出下修至减少2.0%，为2011年1月以来最大降幅。

路透访问的分析师原本预估5月建筑支出上升0.6%，4月建筑支出前值为下降1.8%。5月建筑支出较上年同期上升2.8%。

公共建筑支出下降2.3%，对整体支出造成拖累。民间建筑支出下降0.3%，4月修正后降幅扩大至1.9%。

美国Markit PMI与ISM指数图表：link.reuters.com/geg47v

美国制造业PMI图表：link.reuters.com/xek62w

美国建筑支出图表：link.reuters.com/vus72w

美国汽车销售图表：tmsnrt.rs/1YxIb7P(完)