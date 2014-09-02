综述：美国制造业指数和建筑支出触及多年高位

调查：银行业预测2017年黄金均价接近1250美元
路透伦敦4月28日 - 尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。
路透华盛顿9月2日 - 美国8月制造业扩张速度触及近三年半高点，并且7月建筑支出强势反弹，表明经济以稳固的根基进入第三季。
周二乐观数据出炉前，就业及楼市报告均已显示经济成长依然强健，尽管消费者支出最近几个月有所放缓。
“数据继续支撑我们的观点，即下半年经济成长应会加速，”BTIG的首席策略师Dan Greenhaus称。
美国供应管理协会(ISM)周二公布，8月制造业指数攀升至59.0，触及2011年3月以来最高，7月为57.1。[nZOS009901]
指数高于50意味着制造业扩张。路透访问的分析师原先预期为回落至56.8。8月数据受到新订单分项指数大增的提振，该分项指数触及10年来最高水准。未完成订单及新出口订单也呈现增长。
8月美国制造业状况好于欧洲和亚洲，乌克兰紧张局势升温以及中国复苏不均衡对后两个地区的冲击较大。
新订单指数与季度国内生产总值(GDP)的变动密切相关。德意志银行(Deutsche Bank)驻纽约资深经济分析师Carl Riccadonna称，从历史角度看，当前新订单水平符合GDP环比年率为增长4.4%的水平。
多数制造业者8月感到乐观，对企业状况的描述为正在改善、良好、强劲和具有活力。家具制造商称，劳动力问题浮上水面。
另一工厂调查也显示制造业欣欣向荣。金融数据公司Markit称美国制造业采购经理人指数(PMI)升至57.9，为2010年4月以来最高水平，7月为55.8。
美元指数应声上涨，美国公债价格下跌。标准普尔工业指数.SPLRCI持平，好于整体股市下跌的表现。
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**建筑数据乐观**
美国商务部公布，7月建筑支出增长1.8%至五年半高位，增幅亦为2012年5月来最大[nZOS069902]。这突显了经济成长靓丽的景象。
此外，5月和6月的建筑支出均上修，使得一些分析师预计，政府将在本月稍晚把第二季国内生产总值(GDP)环比年率上修0.2个百分点至4.4%。
第三季经济增长预估区间顶端目前位于3.5%，部分分析师表示，如果经济数据持续表现强劲，则可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)提早加息。
“我们认为，美联储将在9月政策会议上调整前瞻性政策指引，变得更趋中性，来为2015年初加息留出空间，”RDQ Economics首席分析师John Ryding称。
州政府和地方政府项目支出跳增3.4%，抵消了联邦政府支出下降1.1%的影响，为7月建筑支出提供助力。
民间建筑支出增长1.4%，至2008年11月以来最高。(完)
(编译 王兴亚/王丽鑫/许娜；审校 徐文焰)
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