美国制造业和消费者支出数据暗示经济稳步改善

图为1月16日在美国科罗拉多州Westminster拍摄的一家百思买消费电子产品店。 REUTERS/Rick Wilking

* 2月制造业活动自八个月低点反弹

* 1月消费者支出增加0.4%

* 服务业支出增加0.9%，为2001年最大增幅

* 报告暗示经济正缓慢摆脱疲弱态势

路透华盛顿3月3日 -美国2月制造业活动自八个月低点反弹，且1月消费者支出增速超过预期，表明继近几个月的突然放缓后，经济正重获动能。

经济回暖迹象亦体现在汽车销售增加和建筑支出意外扩大上，这些应会加大美国联邦储备委员会(美联储，FED)继续缩减刺激规模的决心。

”经济正开始逐渐摆脱近几个月因天气因素导致的疲弱态势，”道明证券(TDSecurities)驻纽约副首席经济分析师Millan Mulraine说道。“未来几个月应会继续保持这种上升动能。”

美国供应管理协会(ISM)表示，2月制造业指数升至53.2，1月为51.3，此为2013年5月以来最低。数据高于50表明扩张。

新订单分项指数反弹，不过生产分项指数则连跌第三个月，且自2012年8月以来首次跌至50之下。

制造商称，寒冷的天气仍影响到正常运作。美国大部分地区遭遇了极寒天气，被归咎为年初伊始累及经济增长的肇因。

数据并未给美国金融市场造成太大影响，因投资者目光仍聚焦在乌克兰升温的局势上。

在另一份报告中，商务部公布1月消费者支出增长0.4%，而12月则增长了0.1%。分析师先前预测1月数据仅增长0.1%。消费者支出占美国经济活动的三分之二以上。

其中，服务方面的支出增长0.9%，是2001年10月以来的最大增幅。这可能反映了寒冷天气导致公用事业需求上升，以及奥巴马总统2010医改法案生效后保健支出增加。

浏览ISM制造业指数图表：link.reuters.com/vef94t

浏览建筑支出图表: link.reuters.com/xef94t

浏览PCE物价指数图表: link.reuters.com/qec92t

浏览消费者支出图表: link.reuters.com/nyk56v

**自动稳定器**

疲弱的经济数据一度令人臆测，美联储可能暂停缩减购债。

但分析师指出，周一公布的数据，以及2月就业情况将有所改善的预测，使得上述情形不太可能发生。

“我们以前就一直认为，对于公用事业的较强需求将在寒冷冬季充当消费者支出的自动稳定器，”UniCreditResearch的首席美国分析师Harm Bandholz表示，“它应会驱散关于经济过度放缓的担忧。”

消费支出数据促使巴克莱把第一季经济成长年率预估上调了0.2个百分点至2%。MacroeconomicAdvisers亦把预估提高了同样的幅度至1.6%。

从房屋市场到工业生产以及雇聘等多方数据曾显示，美国经济在第一季初走软。去年第四季经济温和成长2.4%。

除寒冷天气的影响外，企业在清理待售库存时也持续减少订单。长期失业救济结束以及食物券削减，也都拖累了增长。

虽然1月服务类支出增长加快，但商品类支出连续第二个月下滑。不过上个月汽车销售增长预示商品类支出有所好转。

汽车销售比预期更加旺盛，因大幅促销刺激吸引顾客月底购车。

1月个人所得较前月增长0.3%，受助于医疗支出的政府转移支付，以及社会保障受益者的生活成本调整。该增长抵消了12月底超过一百万长期失业人口失业救济到期的影响。

数据显示通胀压力不大。1月个人消费支出(PCE)物价指数增长0.1%，12月为增长0.2%。该物价指数较上年同期增长1.2%，12月为增长1.1%。

扣除食品和能源的核心物价连续第七个月微升0.1%，仅较上年同期上升1.1%，而12月为同比上升1.2%。

两项指标均远低于美联储2%的目标。

“物价压力较小，因此美联储将有信心继续保持低利率，直到就业和薪资状况改善，”FTN Financial驻纽约分析师JayMorelock表示。(完)

(编译 孙茉莉/张涛/朱晓军；审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。