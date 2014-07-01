综述：美国制造业和汽车销售数据均向好 支撑经济成长前景

资料图片：美国通用汽车在密歇根州工厂装配线上的工人们。 REUTERS/Rebecca Cook

路透华盛顿7月1日 - 美国制造业活动6月稳步上升，汽车销售亦加速至近八年最高水平，意味着美国经济年初混乱过后现在开始显现出动能。

周二公布数据为第二季经济勾勒出一片乐观景象，凸显出步入下半年，美国经济展现力道。

“这些报告让我们深信，美国经济复苏正在增强，”纽约道明证券副总分析师Millan Mulraine表示。

供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，6月制造业指数为55.3,5月为55.4。50为荣枯分水岭。

值得注意的是，新订单分项指数触及六个月高位，对于企业资本支出而言是一个好兆头。今年上半年，企业资本支出似乎停滞不前。

从运输设备到机械，再到电脑和电子产品，制造商对自身业务状况的评估相当乐观。

“全部都非常积极。资本投资在下半年应会大幅度改善，”RBC

Capital Markets驻纽约的资深美国分析师Jacob Oubina说。

在另一份报告中，Autodata Corp表示美国6月汽车销量增加1.2%，经季节调整后的年率升至1,698万辆，为2006年7月以来最高。

尽管6月较上年同期销售天数少两天，但销量仍增加。

多数大型车企销售状况好于预期，通用汽车(GM.N)销量增长1%，即便安全危机尚未解决。分析师此前预计通用的销量下降6%。

上述报告巩固了美国经济在天气因素导致萎缩之后已经反弹的观点，并扶助推升美国股市，标准普尔500指数.SPX收于纪录高位。美国公债价格下跌，美元指数基本持平。

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**并非所有数据都向好**

但并非全然只有好消息。美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，6月出口订单疲软，进口跳升，暗示贸易将在第二季再次拖累经济成长。

美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为下降2.9%。打压经济的因素包括冬季异常寒冷、库存补充步伐缓慢。相反，第二季经济成长预估最高达3.5%。

商务部公布的另一份报告则显示，5月建筑支出增长0.1%，4月经修正后为增长0.8%。

占整体建筑支出比重达三分之二的民间建筑支出5月减少0.3%，公共建筑支出为增长1.0%。

虽然私人住宅建筑支出下降1.5%，但分析师并不担心，指出近期数据显示楼市复苏已经步入正轨。

联邦政府的建筑支出下降8.9%，为2010年12月以来最大跌幅。但州和地方政府的建筑支出则上升了2.0%。(完)

(翻译 李爽/王兴亚/张荻； 审校 张明钧)

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