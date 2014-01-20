《KARABELL专栏》美国制造业真实的未来

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Zachary Karabell

路透1月17日 -几乎没有什么比美国制造业的前途更让人感到忧虑的了。制造业就业岗位自2008年以来大量流失，不免令人担心美国的全盛时期已然过去。

即便近期出炉的领先指标暗示经济动能增强，但就业增长充其量仍是不温不火，制造业岗位也只是略有增长。在2008-2009年期间，制造业损失了超过200万个就业岗位，此前自1970年代末制造业高峰以来该行业已经减少了数百万个就业机会。制造业在1979年鼎盛时期的岗位数量接近2,000万个，现在仅有1,100万个左右。

如果考虑进人口变动因素，那么形势就更不乐观，因为目前的劳动力人口要高得多。这种情况令外界普遍认为，美国经济强劲表现的核心正被逐渐掏空。

所以美国政府最近高调出台新举措以期重振制造业并夺回失去的工作机会，就毫不令人意外了。美国总统奥巴马周三在北卡罗来纳州宣布一项计划，旨在扶助高科技制造业的长期发展。

有了能源部的拨款，罗列-达勒姆地区将建立一家创新协会，扶持半导体等高科技制造业；这一地区的几家知名大学已经是一个技术研发中心的组成部分。美国政府认为，此类制造行业和与之相关的就业机会，对参与全球经济竞争至关重要。虽然政府可以向一定数量的此类项目拨款而无需国会批准，但白宫仍呼吁立法机构批准向全美另外45个此类研发中心提供资金。

美国或者其他任何国家都需要继续向推动未来制造业发展的科技产业投资，这一点毋庸置疑。从这一点来讲，奥巴马政府至少努力方向正确。

不过，要说这些高科技，以及将先进技术用于生产的工厂将提供薪资丰厚而稳定的工作机会，这种说法却存在瑕疵。在政治辩论中，我们总是提到一个美丽的谎言，就是制造业的复苏能够带领就业的复苏。但奥巴马的举措却显示出，二者之间的关联有可能、而且正在日益弱化。

问题并不在于生产减少导致的制造业空洞化。诚然，有许多价格不太贵、工艺较简单的产品在那些拥有更廉价劳动力的地区生产，并且短期内不太可能回流到美国制造。虽说中国在开始改变低成本生产国的定位，但长期内越南、菲律宾和其他地方(甚至墨西哥)更有希望接过服装、家具、电子和其他塑料制品的生产角色。

美国国内创意中心希望推广的高端制造，实际上在全球各地都有需求。这是中国和其他低成本生产国至今尚无法超越的地方。这也是为什么中国需要进口数十亿美元高端设备(特别是从日本和德国进口)的原因。所以说美国拥有竞争优势，这是事实，特别是考虑到该国数量众多的研究型大学以及高级人才资源等条件。

不过，对于一个人口超过3.2亿、劳动力人口至少在1.20亿的国家来说，上述条件并不等同于能够创造出就业。那些高科技工厂可能会同时雇佣数百名工人和使用工业机器人，并采用复杂的软件系统来进行设计和生产。同1950年代生产线工人的机械重复性工作相比，现代工人的工作内容有了很大变化。他们更像是硅谷工程师或实验室技术人员。这类对科技水平要求比较高的岗位，数量上并没有过去普通工厂的工人职位那么多。

当然，这并不是在贬低建设创新中心的重要性。只不过，如果要把它们称作是就业发动机，充其量只能说是要撞运气，最差也就是不诚实。

即使是数百家关注于3D打印、定制半导体以及技术密集型产品的创新中心，其催生制造业就业复苏的能力，也不会像大部分人所预期得那样出色。

实际情况更有可能是，即使伴随美国制造业的复苏，就业创造近乎寥寥。此外，也有可能是按GDP衡量的产出随着制造业复苏增长，但并没有出现就业回暖。

需要再次声明，这并不是在批判创新中心。它们将可带来获利和收入，同时提高美国的生产力。然而，它们并不是结构性失业症结的解药。

可以确定的是，随着时间推移和更多人掌握到这波制造业新浪潮所需的技术，经济体系有望形成下一轮荣景。与产品、创意、服务甚至娱乐相关联的教育和创新活动，对增长不会有明显的抑制。

然而在此期间，未能针对此次变革做好充分准备的一代人，将有可能继续痛苦挣扎。

毫无疑问，我们应该欢迎科技创新。但同时我们也需要理性地认识到创新在长期里能做到什么以及短期内的局限。创意中心并不能挽回失去的就业岗位或夕阳产业。它们也没办法解决过去几十年里累积的数百万人失业问题。

奥巴马政府的计划可以解决下一代人的就业问题--这个方案并不适用于当前的一代人。对此，我们不应该在能取得什么样的效果方面自欺欺人。

在下一代能够承担起未来的重任之前，迷失的一代或许需要多年的支持。不过，如果我们假装能有什么简单办法来解决眼前的难题，那么只能是作茧自缚。(完)

(编译 徐文焰/洪曦; 审校 高琦/李春喜)

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