综述：美国制造业成长减速 但稳步增长的大趋势未变

《路透早报》--4月18日
美国财长努钦在接受金融时报访问时表示，在与国会磋商医保方案遭遇挫败后，特朗普政府的税改时间表势必将有所延迟。努钦并称，他认同特朗普的看法，即美元短期内的强势正损及出口；但他认为强势美元长期而言是件好事。
路透华盛顿12月1日 - 美国11月制造业活动增长减速，但新订单持续增长，以及出口订单反弹，暗示尽管全球成长不断放缓，美国经济让保持稳步增长的势头。
美国供应管理协会(ISM)表示，11月制造业指数从10月的59.0降至58.7，因补充库存的速度放缓。该指数10月曾触及三年半高位59。
指数高于50意味着制造业扩张。
“全球成长可能步履蹒跚，但这并未妨碍美国经济状况不断改善，”Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Narof表示。
另外，金融数据公司Markit公布，美国11月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值为54.8，初值为54.7，10月终值为55.9。但这项调查的历史较短，使其衡量美国制造业活动状况的可信度大打折扣。
其他数据显示，11月亚洲和欧洲制造业成长放缓。
上周公布的数据显示，10月美国企业在设备方面的计划支出连续第二个月减少，数据公布后，市场一直担忧全球需求疲弱正拖累美国制造业的表现。
美国股市走低，因担忧全球经济状况。消费类股也承压，因刚刚过去的感恩节长周末零售商店内销售令人失望。感恩节长周末通常是美国假日购物季的一个销售高峰期。
较短期美国公债价格走低，美元兑一篮子货币回落。
ISM制造业数据显示，新订单增至8月以来最高，出口订单增长也加速。
回应调查的受访者报告称，机械订单增幅“很大”，形成了“非常良好的”订单积压规模。家具生产商称，业务继续“好于上一年”。
“无迹象显示，美元走强和/或全球经济疲态对美国制造业造成了负面影响，”RBS的首席分析师Michelle Girard表示。
尽管制造业就业分项指标11月小幅回落，但仍与就业强劲增长的大趋势保持一致。电子设备、家电和电子原件生产商表示，他们仍在招聘。他们还指出，有员工跳槽的情况。
商品价格，尤其是油价，下跌导致投入物价指数跌至2012年7月以来最低。
“物价的这一变动趋势对企业获利有利，并暗示经济中的通胀压力降低，”Fargo Securities的首席分析师John Silvia表示。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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