综述：美国制造业数据疲软 暗示经济回升似乎力道不足

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
路透华盛顿5月1日 - 美国工厂活动4月未能转强，之前已经连续五个月放缓，同时汽车需求疲软，暗示经济在第一季成长几近冻结之后，仍然难以展现强劲势头。
周五公布的其它数据显示，3月建筑支出触及六个月低点，也预示期待中的第二季成长加速可能成为镜花水月。美国联邦储备委员会(美联储)或将把升息行动推迟到今年更晚时间。
今年第一季经济成长环比年率仅有区区0.2%，因受恶劣天气、美元升值以及现已解决的西海岸港口劳资纠纷影响，此外油价下滑令美国国内能源生产下降，也拖累了经济。
“经济成长重新加速，来得恐怕不会像许多人认为的那样快，尤其是那些预期美联储会提早加息的人，”Mesirow Financial驻纽约的首席经济学家Diane Swonk说。
美国供应管理协会(ISM)公布，4月全国制造业活动指数为51.5，于3月持平，同为2013年5月以来低点。
该指数自11月以来一直下滑，经济学家原本预测4月指数会升至52。该指数若高于50，则表示制造业部门处于扩张。
虽然上月的新订单分项指数上升，但衡量制造业就业情况的分项指数却自2013年5月以来首次跌入萎缩区间，且为2009年9月以来低点。
自去年6月以来，美元贸易加权指数升值12%，打击了美国制造业。
本币升值损及美国出口增长以及跨国企业利润，全球最大家居产品生产商宝洁(Procter & Gamble Co)(PG.N)也深受其苦，高露洁(Colgate-Palmolive)(CL.N)和保健综合企业强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)不得不下调全年获利预估。
全球最大家电生产商惠而浦(Whirlpool Corp)(WHR.N)也调降2015年获利和营收预测。
制造业在美国经济规模中占比约12%，油价下跌也对其产生不小的影响。由于石油跌价，油田企业不得不削减勘探和油井开采方面的支出。
卡特彼勒(Caterpillar Inc)(CAT.N)警告称，美元升值和油价下跌将损及该公司今年利润。
美股周五收高，美元指数上涨，而美国公债价格下跌。
**经济正在重新站稳脚跟**
此外，上月汽车销售年率降至1,645万辆，低于3月的1,715万。不过，通用汽车(General Motors Co)(GM.N)和福特汽车(Ford Motor Co)(F.N)宣布4月美国汽车销售情况强于预期，因卡车、跨界休旅车(Crossover)以及运动型休旅车(SUV)的需求强劲。
未来几个月汽车需求可能上升。在另一份报告中，密西根大学公布4月美国消费者信心指数终值为95.9，为2007年以来第二高位，3月终值为93.0。
消费者对现况和未来预期均表示乐观。越来越多的消费者表示，现在是购置大件家居产品和汽车的好时机。亦有更多消费者说，现在是买卖房产的好机会。房屋买卖活跃应会支持房屋销售。
“这暗示第二季的耐久财(耐用品)支出有一定的上升可能...或许未来几个月房屋市场活动也会增多，”富国证券(Wells Fargo Securities)在北卡州夏洛特的资深经济分析师Mark Vitner说。
当天出炉的第四份经济报告来自美国商务部，报告称3月建筑支出下滑0.6%，年率为9,666亿美元，为去年9月以来最低。
民间住宅建筑支出下滑1.6%，为6月以来最大跌幅，拖累整体建筑支出。公共部门建筑支出亦疲弱。
“我们认为，住宅建筑在2015年前景看好，因为家庭户数似乎已经增加，而且房价上涨势头已然坚挺，”RDQ Economics驻纽约的首席经济学家John Ryding认为。
Markit与ISM的美国PMI差值： link.reuters.com/geg47v
美国制造业(ISM/PMI)： link.reuters.com/xek62w
美国建筑支出： link.reuters.com/vus72w
美国消费者信心： link.reuters.com/hem86v
美国汽车销售： link.reuters.com/jux79v
(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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