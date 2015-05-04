综述：美国工厂订单录得八个月来最大单月涨幅 但潜在趋势仍然疲弱

图为美国宾夕法尼亚州Coatesville， Sikorsky全球直升机公司车间内，一名技术工人在装配S-92A直升机。 REUTERS/Mark Makela

路透华盛顿5月4日 - 3月美国工厂新订单录得八个月来最大单月涨幅，受助于对运输设备的需求急增，但在美元走强的大背景下，潜在趋势仍然疲弱。

美国商务部周一公布的报告进一步显示，尽管美国经济成长在首季突然大幅放缓后有所反弹，但此次反弹的力度将不及去年同期强劲。

3月工厂订单较前月增长2.1%，为去年7月以来最大单月涨幅，2月修正后为回落0.1%，为去年8月以来首次回落，前值为增长0.2%。

分析师之前预计，3月工厂订单增长2.0%。3月不包括运输的订单持平，2月为小幅增长0.1%。

数据公布后，美国金融市场反应甚微。

美元走强和油价回落导致跨国企业和油企的获利缩水，重创制造业。制造业在美国经济中的占比约为12%。

加之冬季严寒和目前已得到解决的西海岸港口劳资纠纷，拖累首季经济成长年率放缓至0.2%。

汽车销售、楼市和就业数据均显示，经济成长重拾部分动能，但增长速度可能不足以促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)像多数分析师年初预计的那样从下月开始升息。

自去年6月以来，美元兑美国主要贸易伙伴国货币上扬了12%，因预期美联储将收紧货币政策。分析师预计，美元走强可能给今年成长带来0.6个百分点的拖累。

全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢(SLB.N)和哈利伯顿(HAL.N)等企业下调了今年资本支出预期，称因油价下跌。

全球最大的家居用品生产商宝洁(P&G)、高露洁(CL.N)和全球最大的家电生产商惠而浦(WHR.N)等跨国企业纷纷下调今年获利预估，因美元走强。

美国商务部还表示，反应企业信心和支出计划的不包括飞机的非国防资本财订单3月小幅增长0.1%，前值为回落0.5%。

3月不包括飞机的非国防资本财订单付运下降0.4%，与前值一致。该指标被用于计算国内生产总值(GDP)数据中的企业设备指出部分。(完)

(编译 母红; 审校)

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