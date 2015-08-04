综述：美国6月工厂订单强力反弹 受飞机等强劲需求提振

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透华盛顿8月4日 - 美国工厂6月新订单强劲反弹，因交通运输设备及其它商品需求旺盛，给陷于苦苦挣扎的制造业带来希望迹象。
美国商务部周二公布，6月工厂订单较前月增加1.8%，5月为下降1.1。
“制造业正在走出年初以来的极度疲弱状态，但行业活动尚未有实质性增加，”摩根大通驻纽约经济学家Daniel Silver称。
强势美元以及去年油价暴跌后能源产业削减开支等因素，均压抑了工厂活动。全球需求不振也拖累制造业。制造业在美国国内经济中所占比重约为12%。
这些因素侵蚀了跨国企业获利，比如卡特彼勒、全球最大家居用品生产商宝洁(P&G)(PG.N)以及全球家电巨头惠而浦(WHR.N)。
尽管有迹象显示能源支出方面的拖累效应正在减弱，但美元升值的抑制影响可能仍然存在。美元兑主要贸易伙伴国货币自2014年6月以来升值15%。
美股几近持平，公债价格下跌，美元指数基本持稳。
交通运输设备订单6月激增9.3%，反映出飞机订单跳增65.4%的提振作用。
机械、家具、金属制品、电子设备、家电和元件等订单均呈现增长。
**库存稳健**
商务部还称，6月扣除飞机的非国防资本财订单增长0.7%，上月公布的前值为增长0.9%。该指标被视为反映企业信心和支出计划的指标。
6月核心资本财出货量修正为成长0.3%，前值为下滑0.1%。该数据被用于计算国内生产总值(GDP)数据中的企业设备支出。
制造业库存稳健增长0.6%，高于上周政府公布的第二季GDP初值中的估计情况。
周一刚刚公布的报告中4月和5月的建筑支出数据被上修，分析师称，工厂库存稳健上升说明第二季GDP环比成长年率有可能最高上修至成长3%。
商务部上周四公布，美国第二季GDP环比年率初值为成长2.3%。本月稍晚将公布GDP修正值。
在建筑数据公布之后，分析师曾表示预计第二季GDP增幅将上修至少0.4个百分点至2.7%。他们预计，工厂库存将为GDP增幅再添0.3个百分点。
但由于库存-出货比高达1.35，制造商可能有许多尚待出清的货品，而这或将在未来几季阻碍生产并且加重增长压力。去年9月时的库存-出货比为1.30。
“这也凸显出，消化存货肯定会拖累下半年的GDP增长，”Wells Fargo Securities分析师Tim Quinlin说。
美国耐久财图表：link.reuters.com/baf65v (完)
(编译 刘秀红/李爽/王丽鑫/李婷仪 审校 郑茵/许娜)
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