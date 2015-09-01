综述：美国制造业增速创逾两年最慢 但经济坚稳基调未改

路透华盛顿9月1日 - 美国8月制造业活动降至逾两年低点，但汽车销售和建筑支出强劲增长，表明经济坚稳基调未改。

分析师称，制造业大幅减速或许是最近股市动荡结果的初步体现。美元升值以及能源领域大幅减支，损及制造业。

他们表示，这可能降低美国联邦储备委员会(美联储，FED)本月晚些时候加息的可能性。

“这说明最近围绕中国和全球经济增长的不确定性开始影响美国企业决定，”道明证券分析师Millan Mulraine说，“我们预计美联储本月将暂不加息，将继续评估未来经济数据，以研判这种影响。”

美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)上周对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，现在决定这波股灾是否令本月升息急迫性降低，仍言之过早。美联储将于9月16-17日召开决策会议。

美国供应管理协会(ISM)周二发布，8月全国制造业活动指数从上月的52.7降至51.1，创2013年5月以来最低位。指数高于50意味着制造业呈现扩张。

ISM新订单分项指数跌4.8点至51.7，亦为2013年5月以来最低水准。就业分项指数则自上月的52.7降至51.2。该就业数据表现疲弱，意谓着8月制造业就业人数增长温和。

在18个制造行业当中，包括机械及家俱等10个行业8月均出现成长。家饰、基本金属、电脑及电子产品等六个行业均表明活动呈现萎缩。

金融数据公司Markit发布的另一份报告亦证明这波疲态，该数据显示美国8月制造业采购经理人指数(PMI)降至近两年低位53.0，上月为53.8。

**强势美元造成拖累**

制造业在美国经济中占比12%，强势美元令制造业承压。自2014年6月以来，美元兑美国主要贸易伙伴国家货币上涨了16.8%。

油价自去年6月来重挫逾60%，导致能源部门大幅削减支出。尽管面临这些不利因素，但美国制造业表现相对好于全球其他国家同业。

周二公布的数据显示，受新订单需求不足、传统淡季等影响，中国8月官方和财新制造业PMI双双创下多年低点，欧元区制造业增速亦放缓。

美国制造业数据出炉后，美元指数下跌，美国公债价格上涨。美国股市收低近3%，三大股指今年迄今均录得跌幅。

强劲内需可能减弱制造业放缓及其对经济的影响。Autodata的数据显示，美国8月经季节性因素调整后的汽车年率为1,780万辆，为2005年7月以来最高。7月汽车年率为1,755万辆。

由于消费者继续购买皮卡和运动型车(运动休旅车，SUV)，美国六大汽车厂商的销量均超出行业分析师的预估。

汽车销售是反映消费者支出的最早、也是最可靠的指标之一。上月汽车销量增长表明，股市迅速下滑尚未拖累消费。

“美国经济继续前行。制造业在放缓，但内需依然强劲，”Naroff Economic Advisors的首席经济学家Joel Naroff说。

美国经济也从建筑业获得提振。美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长3.7%，目前预计第三季GDP环比年率为增长2.5%。

在第三份报告中，商务部公布美国7月建筑支出上升0.7%，至1.08万亿美元，创2008年5月以来的最高水准。6月建筑支出修订后为增长0.7%。

7月建筑支出为连续第八个月增长，且较上年同期增长13.7%。

建筑支出图表： link.reuters.com/vus72w

美国Markit和ISM采购经理人指数图表： link.reuters.com/geg47v

美国ISM制造业采购经理人指数图表： link.reuters.com/xek62w

美国汽车销售图表： link.reuters.com/jux79v (完)

(编译/审校 李爽/龚芳/杜明霞/汪红英/张荻/郑茵)

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