美国ISM 4月制造业指数仍处在近两年低位 就业萎缩

路透纽约5月1日 - 美国供应管理协会(ISM)周五公布的数据显示，4月制造业活动增速仍处于近两年来最低水平，新订单的反弹被就业萎缩所抵消，就业分项指标降至逾五年来最低。

ISM表示，4月全国制造业活动指数为51.5，与3月数值一样，这是2013年5月以来的最低水准。路透调查的分析师此前预估4月制造业指数为52.0。

指数高于50意味着制造业扩张。这是制造业指数连续第29个月处于或高于50。

就业分项指标自2013年5月以来首次跌进萎缩区域，降至48.3，是2009年9月以来最低数值。3月份的就业分项指标报50.0。

新订单分项指标则从3月的51.8升至53.5。物价投入分项指数从39升到40.5，之前四个月一直处在40下方。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)

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