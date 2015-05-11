焦点：美国制造业者誓言增加国内就业 但雷声大雨点小

路透底特律5月8日 - 体育用品商耐克(NKE.N)宣布可望在美国创造高达10,000个制造业就业机会，在多年的就业流失后，耐克此举将令有关美国工业是否开始复兴的讨论进一步升温。

政府和民间数据表明，对美国雇员或政界人士来说，现在庆祝还为时尚早。美国制造业迄今获得的提振充其量也就是力度不大且趋势脆弱。

沃尔玛(WMT.N)、苹果(AAPL.O)、通用电气(GE.N)和福特汽车(F.N)等公司之前已经承诺，在美国投资增加制造业就业岗位，耐克周五也加入这一行列。

政府周五公布报告显示，4月美国制造业有1,230万个就业岗位，比上年同期增加1.5%，但远低于1990年接近1,800万个岗位的水准。

如何最大程度地增加制造业就业，这是2016年总统竞选的一个突出问题，尤其是在俄亥俄和密歇根等中西部州。但经济学家和分析师称，对于“就业岗位回归”，即就业岗位由海外转回美国的兴奋情绪有些过度。

芝加哥Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk表示，“制造业者并非一口气聘请数百名员工，反倒每次仅雇用五或十名雇员。”

衡量制造业活动的其他指标显示，美国企业仰赖更多进口零组件来制造商品。

据慕尼黑大学分析师Dalia Marin于11月份所发布的分析报告指出，美国自亚洲、拉丁美洲及东欧进口半成品所占的比例，自1990年代末期的2%左右升至2011年的将近5%，仅在经济衰退期间短暂下滑。

**墨西哥的优势**

在整体创造就业的大环境当中，也有些情况是反其道而行的。

厨房用品生产商Tailor Made Products Inc约十年前将部份产品转移到中国生产。财务长Mike Retzer表示，要不然公司“很有可能”早就关门大吉了。

但该公司与中国供应商之间仍有些问题存在，比如产品延迟到货及塑胶供料有污染之虞等。公司为响应沃尔玛(Wal-Mart)企业回流的措施，4月时在威斯康辛州Elroy新开设一个生产线。该公司向新生产线投资60万美元，在原有65名员工基础上增加至多10个工作岗位；如果生产扩大还有望进一步增聘员工。但该公司的很多厨房产品仍在中国制造。

沃尔玛美国制造业务执行副总裁Michelle Gloeckler表示，公司正在稳步推进2013年至2023年购买约2,500亿美元美国制造商品的计划。

在就业岗位约为75万个的汽车产业，汽车制造商和零部件供应商正在将一些生产移出亚洲，部分原因是为了削减美国港口延误或者2011年日本海啸等自然灾害造成的风险。

Center for Automotive Research首席分析师Sean McAlinden表示，这些业务大多转移到墨西哥。他表示，美国汽车行业就业岗位数量将增至约76万个，随后维持在该水平，直到下个周期性下滑到来。

McAlinden说，近年来，美国汽车工人平均薪资停滞或下滑，但薪资远高于墨西哥汽车工人。

耐克公司(耐吉,Nike)承诺增加国内就业，是为了减轻鞋类进口关税的影响。(完)

(编译 李爽/龚芳/杜明霞；审校 徐文焰/王颖/戴素萍)

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