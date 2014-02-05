美国12月工厂订单降幅小于预期 缓解经济放缓疑虑

图为美国波音公司组装线上的一架波音787飞机。 REUTERS/Andy Clark

* 12月工厂订单下滑1.5%

* 排除运输订单后为成长0.2%

* 企业支出计划并未如预想的疲弱

路透华盛顿2月4日 - 美国扣除运输业后的工厂订单于12月呈现连续第三个月扩增，缓解制造业活动急踩煞车的疑虑。

商务部周二公布，12月不含运输业的工厂订单成长0.2%，11月及10月分别为成长0.3%及0.1%。

订单增加意味着制造业能够抵御部分因为寒冬所造成的放缓。一份周一的报告显示，制造业活动于1月降至八个月低点，震惊投资人。

“制造业2014年扩张速度将大致与整体经济相符，”匹兹堡PNC Financial Services资深分析师GusFaucher表示。“消费者逐渐增加支出，企业投资再度回升，支撑对资本财的支出。”

不过整体工厂订单则是下滑1.5%，创下7月以来的最大降幅，受到运输设备订单大幅下滑的拖累。11月工厂订单增长1.5%，而分析师原先预估12月订单降幅为1.7%。

运输订单波动向来剧烈，分析师通常会加以排除以期更好地了解根本趋势。

12月运输设备新订单锐减9.7%，为7月以来最大降幅；11月则为增加8.1%。非国防飞机及零件订单骤降17.5%，汽车订单则减少1.5%，为五个月来之最。

扣除飞机的非国防资本财订单普遍被视为企业信心及支出计划的指标，12月仅下滑0.6%，不及官方上周公布数据的一半。

未交货订单亦持续稳定增长，攀抵政府1992年开始追踪该项数据以来的最高水位。

＂今天的报告显示根本趋势的疲态略减，＂Wells Fargo证券公司分析师Tim Quinlan表示。

**放缓忧虑**

美国供应管理协会(ISM)周一公布的报告显示，制造业新订单数量创下逾30年来最大降幅，引发投资者担心制造业成长降温，股市也受到打击。制造业占经济比重约12%，且是成长的重要支柱之一。

分析师们表示，ISM数据系基于受访者意见所汇整，相对于工业生产和政府采集的订单数字等硬数据来说，一直都表现相对强劲。

Quinlan称，最新数据有助于缩小两者落差，不过仍显示制造业有望继续扩张。

“经济仍以温和步伐成长，近期核心订单趋势可以证明这一点。”他说。

第四季工厂产出增长速度为近两年最快，而本季度预计将会出现某种程度的放缓，因企业在去年下半年快速积累库存后料维持现状。

由此一来，美国经济成长将受到抑制。2013年下半年，美国经济按年增长率高达3.7%。

然而，鲜有迹象显示库存调整行将开始。12月时，美国工厂库存增加了0.5%，11月为小幅增长0.1%。

“尽管库存投资给2013年的GDP增长助力颇大，但并没有迹象显示工厂的库存增加过度，因为在过去两年半里，库存出货比率一直持平。”RDQ Economics首席分析师John Ryding说。

12月库存出货比率为1.29，略高于11月的1.28。(完)

(编译 张明钧/龚芳/洪曦; 审校 张涛/李婷仪/徐文焰)

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