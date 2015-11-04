综述：美国工厂订单9月再度下降 商家在消化库存

图为美国德州Arlington的通用汽车工厂，工人们经过用于SUV车型的多个车门。 REUTERS/Mike Stone

路透华盛顿11月3日 - 美国工厂新订单9月连续第二个月下降，因制造业依然承受着美元强劲、能源企业大幅削减支出的重压。

但汽车业仍是个亮点，9月订单激增。这种趋势可能持续，汽车厂商周二公布10月销量创14年来最佳。

“今天上午的报告没有对美国制造业状态给出新的暗示。制造业很多商品需求仍然苦于美元升值、外国需求疲弱以及能源价格下降，”巴克莱驻纽约分析师Jesse Hurwitz表示。

商务部称，9月工厂新订单下降1.0%，8月下修至下降2.1%，前值为下降1.7%。

汽车及零部件订单继8月下降2.0%后，9月增加1.5%。

根据Autodata，10月汽车销售较上年同期跳升13.6%，年率为1,824万辆，为2001年以来10月的最高水平。9月销售年率增至1,817万辆。

10月增幅意味着消费支出在连两季劲增后仍旧强健，令美联储12月加息的预期增温。

美元指数走坚，美股上扬。美国公债价格则下跌。

企业致力于削减库存，加上全球需求温吞，亦令制造业活动受到制肘。但周一报告指出，10月新订单为7月以来首见上扬，因此制造业或已渡过最糟的阶段。

美元兑美国主要贸易伙伴国家货币自2014年6月以来升值16.8%，损及出口成长，压制宝洁(P&G) (PG.N)及3M (MMM.N)等跨国企业的获利。

在此同时，油价暴跌则令油田企业营收承压，比如油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)及卡特彼勒(Caterpillar) (CAT.N)。

**库存出现流动**

工厂订单报告也显示制造业库存下降0.4%，下滑幅度大于政府上周公布第三季国内生产总值(GDP)初值的假设。

分析师表示，工厂库存下降表明，政府本月稍晚公布第三季GDP环比年率首次修正值时，可能至少下修0.1个百分点至增长1.4%。

库存累积增速放缓，是GDP环比年率较第二季的增长3.9%大幅下滑的主因。

9月工厂库存下降对行业来说是一项激励信号，表明未来几个月订单将增加。9月库存与出货之比仍持平在1.35。

“库存流动速度稳定，终会提振产出，因订单水平更加接近销售与投入利用水准。”康乃狄格州Stamford市苏格兰皇家银行资深分析师Kevin Cummins表示。

商务部报告也指出，9月扣除飞机的非国防资本财订单下降0.1%，好于上月初步报告的下滑0.3%。

这也为制造业最差的下滑颓势或已结束的看法提供了支撑。9月核心资本财的出货增长0.5%，持平于上月。

浏览美国耐久财link.reuters.com/baf65v

浏览美国汽车销售link.reuters.com/jux79v

(完)