美国制造业和楼市表现不俗 支撑经济复苏前景

* 11月耐久财订单较前月增长3.5%

* 核心资本财订单增长4.5%

* 新屋销售温和下滑，10月销售上修

路透华盛顿12月24日 -美国11月耐久财订单激增，企业资本财支出计划指标亦录得近一年最大增幅，意味着美国经济力道持续。

周二另一份报告显示，11月新屋销售下滑，但10月销售修正为创逾五年最快速度。此外，房价反弹，凸显经济基本面正在改善。

“从多个角度看，我们已经走出了大衰退的阴影，”Comerica首席分析师Robert Dye表示。

商务部称，耐久财订单上月跳增3.5%，因从飞机到机械、电脑及电子产品等一系列商品的需求均升温。

增幅超过分析师预期的2%，且远好于10月的下滑0.7%。扣除运输的耐久财订单创下六个月来最大增幅。

扣除飞机的非国防资本财增长4.5%，结束了此前一连两个月的下滑之势，并创1月以来最大增幅。

这些所谓的核心资本财和耐久财整体订单增长，表明制造业表现强劲，且为经济稳固成长的前景提供更多证据。

这缩窄了政府数据与信心调查报告间的差距。此前政府数据对制造业的看法一直没有调查报告那么乐观。

“形势似已生变，”Wells Fargo Securities资深分析师SamBullard称，“2014年时，企业对前景将更加有信心。”

从消费者支出到就业和贸易数据，2014年经济将持续强劲成长似乎有了基础。

另一份报告显示，商务部称11月经季节调整的新屋销售下降2.1%至年率46.4万户。但10月销售上修至47.4万户，为2008年7月以来最高。

尽管11月新屋销售低于前月，但10月修正后17.6%的增幅大多得以保持。

该报告继续支持美联储上周做出的从1月开始缩减购债的决定。

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**经济成长前景光明**

美国公债价格下跌，指标公债收益率盘旋在三个月高位附近，圣诞节前市场交投淡静，投资者削减债券持仓。美国股市几乎持平，美元指数小幅上升。

耐久财订单数据显示，核心资本财出货上月增加2.8%。政府的国内生产总值(GDP)数据要用这一指标来计算设备支出。

这是2012年3月以来最大增幅，促使高盛分析师将第四季GDP预估调高0.1个百分点至环比年率成长2.4%。9月和10月出货均下降。

住房市场复苏提振了建筑材料和家用器具的需求，从而提振了制造业。不过，由于抵押贷款利率攀升，房屋转售动能自夏季以来已有所放缓。

另一份报告显示，上周住房抵押贷款申请连续第二周下滑，并触及13年低点。

再融资活动亦在消退，这意味着人们降低其每月住房成本的周期似乎在逐渐消失。

但住房销售明年料加速，部分是受到就业增长的推动。在住房库存稀少的情况下，家庭组建数量从数十年低点持续复苏料亦会提振销售。

“虽然抵押利率上升可能会暂时抑制房屋销售，但就业持续增长，以及家庭组建数据恢复至更为正常的水准，均将有助于支撑住房需求，”RBS分析师Omair Sharif说。

11月新屋价格中值触及七个月高点，且较上年同期上涨了逾10%。(完)

(编译 李爽/许娜/侯向明； 审校 张荻/杜明霞)

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