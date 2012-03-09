美国第四季家庭负债减轻 支出改善

* 家庭债务在第四季上升,为三年半以来首次

* 收入增长令负债收入比降至2004年以来低点

* 一周初请失业金人数增加8,000人

路透华盛顿3月8日电---美国家庭在2011年底负债出现增长,为三年半以来首次,但同时税後收入亦上升,令消费者支出形势改善.

周四公布的其它数据显示,上周美国初请失业金人数上升,但并不足以改变对就业市场走强的看法.

之前的金融危机给家庭财政状况造成了破坏性打击,并使数以百万计的美国人失去工作.现在,经济复苏的脚步依然蹒跚.

不过,第四季收入上升令局面有所改善.家庭债务与税後收入之比降至117.5%,为2004年以来最低.该指标用於衡量债务负担.

分析师不确定需要进一步减少多少债务负担才会让消费者感觉恢复常态,但周四的数据预示(家庭减债)已取得进展.

"我们取得的任何一点小进展都会让我们更接近于恢复正常的消费者开支水平,"野村驻纽约分析师Ellen Zentner指出.

美国劳工部也发布报告称,3月3日当周初请失业金人数意外升至36.2万人,但仍接近上月触及的四年低位.

"即便总体趋势趋於下行,但肯定会有一些回弹.美国劳动力市场正在回暖,但仍相当疲弱,"麻省IHS Global Insight分析师Paul Edelstein说.

美国周五将发布受到密切关注的就业报告,预料显示2月非农就业岗位稳步增长,有望降低下周二美国联邦储备委员会(美联储)会议出台更多货币刺激政策的可能性.

路透调查显示,美国政府料将公布2月非农就业岗位增加21万.

浏览美国初请失业金人数图表,请点击:(link.reuters.com/kej96s)

浏览美国企业计划裁员人数图表,请点击:(link.reuters.com/dej96s)

**财富效应**

美国金融市场大致忽略了周四出炉的数据,交易商从希腊努力让民间债权人参与债券互换计划的进展中寻求线索.

随着美国就业市场状况改善,美国人似乎更愿意,也拥有更多能力来承担债务.

美联储称,美国第四季消费者信贷增长6.9%.此为2001年同期以来最大增幅,当时9.11恐怖袭击後信贷飙升.

其他报告已经显示,近期增加的贷款大部分用来购买汽车和支付大学学费.

美联储报告显示,第四季家庭继续削减抵押贷款债务,年率为下降1.5%.这创下两年来最小降幅,表明美国人距离从楼市泡沫破灭导致的债务困境中复苏更近一步.

报告还显示,家庭财富增长1.2万亿美元,房地产价值缩水部分抵消了股市投资所得.

家庭财富增加或促使消费者增加支出,特别是如果像一些分析师所预期房价触底的话.

"金融和房屋资产带来的综合财富效应(将可能)开始为消费增长提供越来越大的支持,"巴克莱分析师Troy Davig在给客户的报告中称.

不过,在美国楼市泡沫破灭并引发经济衰退後,家庭一直难以恢复财富净额.第四季家庭财富净额较2007年第二季峰值仍低13%左右.(完)

--编译 郑茵/肖群英/王兴亚;审校 张若琪

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