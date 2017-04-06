焦点：美国农民盘算中国需求 将赌注放在大豆身上

路透芝加哥4月6日 - 苦苦挣扎的美国农民今春大豆种植面积创纪录新高，将赌注放在大豆身上，因中国需求可望带来一线生机，尽管全球油籽供应不虞匮乏。

今年大豆种植面积可能首度超过玉米，因出口扩增支撑价格，并让连续四年收入减少的美国农户能够有获利的一丝机会。

但对中国供应的激烈竞争对美国农民获利及2017年价格构成威胁，虽然大豆价格料较2016年小幅上升，但预估仍将较三年前水准低0.50美元/蒲式耳。

而在关注中美关系紧张之际，外交方面的疑虑也对农产品市场构成很大压力。美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周将于佛州会面。特朗普先前已表示，他希望美国企业停止在中国投资，回到国内创造就业。他也指控中国操控汇率以提振出口。

阿肯色中北部Beloit的农户Mike Jordan计划将大豆种植面积提高10%，他2016年不论在收成或价格方面都获得了成功。

“一般意见认为...尽管堪萨斯州主产小麦，但大豆产量看上去也不错，”Jordan称。“如果五年前你告诉我，我的农场总收入中有超过一半来自大豆，我会想你打哪儿来的。”

**种植面积创纪录**

美国农业部预计今年大豆种植面积将为8,948.2万英亩，较2016年的纪录高位8,343.3万英亩高出7.2%。玉米种植面积料降至8,999.6万英亩，仅比大豆种植面积高出51.4万英亩。

过去10年中，大豆最终种植面积较3月预估超过50万英亩的情况有五次，其中2012年增幅最大，当时最终种植面积较初始预估多出329.6万英亩。一年前，大豆最终种植面积较3月预估高出119.7万英亩。

大豆还在抢夺小麦的种植面积，小麦在出口市场上一直步履维艰。美国小麦种植面积料降至4,605.9万英亩，为美国政府1919年开始追踪其种植面积以来的最低位。

种植大豆是为了出口，这是其吸引农户的部分原因。农户认为，不论在出口还是国内市场，小麦和玉米的需求都在下降。

过去10年平均有45%的大豆都供出口，美国农业部预估2017/18年度供出口的大豆比例将增至50%以上。玉米则一般用于国内饲料或乙醇制造，仅14%左右出口。

大豆种植面积扩大是考虑到中国的因素。

“如果我们能继续保有中国这个好客户...我希望他们能吸收那些额外的供应，并让价格不致崩跌。”爱荷华州Bondurant农户Dave Newby表示。他计划今年增加50%的大豆种植面积。

中国大豆进口量连续13年增长，美国农业部预计到9月1日止的年度将达8,700万吨。这个数量将可吸收全球四分之一的产量，且表示过去10年需求增长了130%。

第二大的进口地是欧盟，2016/17年度进口量仅1,380万吨。

据美国大豆协会，2016年美国大豆出口量中有62%出口至中国，价值逾140亿美元。大豆出口帮助激励美国经济2016年第三季创两年来最大增幅。

**来自南美的竞争加剧**

但是，持续增长的中国需求并不能保证农户实现获利，因为即使在满足中国需求后大豆库存仍会很高。以芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货的走势为例，该合约追踪的是今年秋季收割的作物，自美国农业部3月31日公布种植面积展望以来，该合约已经下跌1.0%。CBOT-12月玉米期货同期则涨2.1%。

另外，巴西和阿根廷的广袤作物为中国提供了采购选项，并且竞争将可能持续，因为南美农户在做出种植决定时也把出口市场放在优先考虑位置。

“我们在巴西种植大豆，因为全球对这种作物都有需求，”巴西最大的大豆出产州马托格罗索州农户Elso Pozzobon说，“大豆给种植户带来安全感。”

在阿根廷，大豆种植面积料将增加，因为过去妨碍种植的出口税预计将下调。

“考虑到全球需求仍然强劲，并且价格比其他替代作物的价格更高，”在阿根廷布宜诺斯艾利斯有数千公顷农田的David Hughes称，“我猜我们的种植面积可能处在一个较低水平。”(完)