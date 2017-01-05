独家：AA美国服饰破产将拍卖 亚马逊等企业虎视眈眈--消息

路透1月4日 - 消息人士周三称，在线零售商亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)及青少年服饰连锁店Forever 21等公司正在考虑，拟出价竞购破产的AA美国服饰(American Apparel)。

AA美国服饰以“美国制造”为品牌理念。该公司的破产拍卖，将决定加州一家大型制衣厂的未来。加州的劳动力成本在美国位居前列。

自大选以来，将就业岗位留在美国成为政治敏感问题。福特汽车(F.N)周二取消了在墨西哥建立新厂的计划，同时在密西根增加700个工作岗位。该公司原先的计划曾遭到美国当选总统特朗普的批评。

消息人士称，亚马逊和Forever 21，以及位于加州的服装商Next Level Apparel和品牌授权商Authentic Brands Group都在与AA美国服饰进行洽谈，商讨在周五截止日期之前提交要约。

AA美国服饰11月申请破产时接受了加拿大服装制造商Gildan Activewear(GIL.TO)的6,600万美元假马竞标，其他竞购要约若想成功须高于该价码。

Gildan的出价包括维持AA美国服饰在南加州多家生产工厂的选项，这些工厂聘雇约3,500名员工，令AA美国服饰成为美国最大服饰生产商之一。

不过消息人士表示，万一Gildan出价胜过其他竞争对手，该公司计划仅保留加州部分工厂。Gildan许多生产设施都位于低成本国家。

消息人士说，竞购的结果料于下周出炉。由于事涉机密，这些消息人士要求匿名。

AA美国服饰不予回应。亚马逊、Forever 21、Next Level Apparel及Authentic Brands并未回覆置评要求。

Gildan一名发言人周三透过电邮表示，该公司正透过尽职调查(due diligence)收集所有的必要信息，以便在竞购中占据最有利地位。

亚马逊对AA美国服饰的竞购，意味着这家电商企业向流行与服饰品牌跨出重要一步。亚马逊去年开始推出自有品牌。

由韩裔美籍人士Do Won Chang创办的Forever 21，以低廉的零售价格着称，同样得益于海外的低劳动成本。AA美国服饰于2015年首度宣告破产，部分因其劳动成本相对较高。(完)