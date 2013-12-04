分析：美国投资者看上欧洲股票

路透纽约12月3日 -美国投资者越来越热衷于购买欧洲股票，认为在欧洲央行(ECB)承诺宽松货币政策的情况下，可以在欧洲冒点儿风险，尽管该地区的经济状况仍然脆弱。

欧洲股市上月初涨至五年高位。在全球央行刺激政策和经济数据改善的推动下，泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3自6月末以来上涨了将近17%。

美国投资者预期欧元区情况会改善，认为那里有获利增长潜力。但是仍有一些担忧，那就是欧洲股市的涨势已经过热。虽然与美国相比，欧洲股市估值情况仍然有利，但二者之间的差距正在缩小。

“有许多理由看好欧洲股市，我相信该市场上升的机率要大于下跌，”纽约FederatedInvestors的资深投资组合经理及全球股市主管Audrey Kaplan表示。

考虑到最近欧洲经济成长慢于美国的倾向，欧洲股市的上涨行情可能快到头了。德国股市.DAX最近短短三个月上升了14%，而西班牙股市.IBEX上涨了16%。

根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)，包括美国注册传统基金和上市交易基金(ETF)在内的欧洲股票基金连续第22周资金流入，今年迄今的净流入规模达205亿美元。

8月、9月和10月的ETF需求大增，这三个月的资金流入规模均有40亿美元左右。市场对ETF的兴趣虽在11月减缓，但仍然很强，11月27日止当周流入16亿美元资金。

“这是投资者的追加动作，他们曾因经济疲态和不确定性而减少欧洲敞口，目前正在重建仓位，”S&P CapitalIQ驻纽约的ETF和共同基金研究主管Todd Rosenbluth称。

问题在于这种趋势是否已经触顶，或欧洲央行注入的流动性能否像美国刺激政策对美国股市起到的提振作用那样带动欧洲市场。目前欧洲股市的高度还比不上海外市场，但这不意味着欧洲股票的价格不贵。

美国标普500指数的动态市盈率为15.3倍，而欧洲STOXX 600指数的动态市盈率为13.5倍。

据驻伦敦的咨询公司Capital Economics称，经过周期调整的市盈率表明，从历史角度来看，欧洲股市的价值低估。

经过周期调整的市盈率(CAPE)是以过去10年经通胀调整后的平均获利，来与当前股市价格做比较。

根据该公司估算，欧洲股市的CAPE比率最近为12.3倍，远低于30年均值17。美国股市的可比CAPE比率约为21.5倍，30年均值约为20倍。

**德国股票受青睐**

德国股指几乎每天都触及新高，但其24%的年度涨幅，却低于希腊股市.ATG的32%，希腊是欧元区表现最好的股市。

虽然希腊正从历史低位反弹，不过许多人仍对二线国家股市保持距离。

Federated的Kaplan说，她超配德国股市约15%，但对南欧股市仍持谨慎态度。她的团队掌管25亿美元资产。

“我们预计德国经济复苏动能将持续进入明年，”Kaplan说，她指出近期数据显示随着欧元区汽车销售大增，工业订单表现强劲。

欧洲央行降息导致欧元脱离两年高点，这应该有助于依赖出口的德国经济。

欧盟执委会上月预测2014年欧元区经济成长1.1%，而今年则料将萎缩0.4%。美国第三季GDP成长了2.8%。

伦敦巴克莱欧洲资产配置主管GuillermoFelices表示，他建议“作空”美国股票，同时作多一篮子德国.DAX、欧洲.FTSE和日本.NKY股指。

确实，欧元区经济成长仍然疲弱，而且某些成员国的失业率仍处于纪录高位。

但纽约Unio Capital执行长JohnAllison等人认为，欧元区情况持续改善将促进经济成长。他最近买入了欧洲股票。在他的全球投资组合中，欧洲股票占40%，与其中的美国资产配比相当。

“没有理由认为，这些流向欧洲股票的资金流即将停止，”他说。(完)

(编译 张涛/王翔琼/李婷仪；审校 田建华/艾茂林/白云)

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