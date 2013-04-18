版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 4月 18日 星期四 14:57 BJT

调查人员发现波士顿爆炸案嫌犯影像

美国一名执法消息人士周三表示，调查人员取得重大突破，在波士顿马拉松比赛爆炸案发生前采集的安全视频中发现了嫌犯。两名美国政府官员表示，目前尚未逮捕任何人，也不知道视频中嫌犯的名字。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐