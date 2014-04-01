美国FBI证实对高速交易正展开调查

路透3月31日 -美国联邦调查局(FBI)发言人周一证实，联邦探员正在调查高速交易公司是否有违美国法律。这些公司可以利用快速流动的市场讯息，而其他交易员则无法取得这些资讯。

FBI高级官员及发言人对华尔街日报说，FBI一年前针对此问题展开的调查仍在初期阶段。

该位发言人说，高速交易依据的讯息是其他投资者无法得知的挂单情况，从而使其他人处于不利地位，这有违反内线交易法之虞。

此外，一位不愿具名的FBI发言人士对路透说，FBI也在调查高频交易商抢先一步在交易所进出的情况。

这位人士说，例如银行放空某家遭调查公司的100万股股票，这种大单就可能被视为具体事件。

该报导称，美国证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)及金融业监管局等监管机构，均已配合FBI进行调查。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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