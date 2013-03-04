美国2月汽车销量增长 因消费者信心增强

路透底特律3月1日 - 美国2月汽车销售成长近4%，表现优于预期，美国房市强劲缓和了对美国周五开始启动的政府削减支出的担忧。

根据Autodata，美国2月汽车销售年率为1,538万辆，优于汤森路透调查所得预估的1,510万辆。

这是连续第四个月销售年率维持在1,500万辆关卡之上，该迹象显示房价升高正协助美国消费者对买新车更有信心。

房屋建筑的增加有助于提振该月卡车的销售。通用汽车(GM.N)售予小型企业主的卡车销售大幅成长了40%，“为基本经济情势投下最强的信心票，”通用的美国销售主管Kurt McNeil表示。

福特和通用主管周五在电话会议上表示，房市改善和新车的积压需求抵销了美国全面自动减支对整体经济造成的风险。

2月通用的美国销量成长7%至224,314辆汽车和卡车，福特的销售则成长9%，为逊于预期的195,822辆。

2012年美国汽车销售成长逾13%至1,450万辆汽车和卡车。1月销量年率增加14%至1,530万辆。

克莱斯勒销量增加4%至139,015辆，略低于一些分析师的预期。

日本汽车厂商丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)及日产汽车(7201.T)上个月的销售均不如预期。丰田汽车的销量成长4.3%，本田下滑2%，日产则减少6.6%。

通用股价周五收升0.06美元至27.21美元，福特股价则持平在12.61美元。(完)

(编译 戴素萍; 审校 张明钧)

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