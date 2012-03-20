美国2月建筑许可接近三年半高位

2012年3月20日，一名建筑工人在美国加州一处工地施工。美国2月住宅建筑许可接近三年半高位，说明楼市复苏仍在进行，即便房屋开工有所下降。 REUTERS/Mike Blake

* 房屋开工下降1.1%

* 建筑许可上升5.1%,至2008年10月以来最高

* 独栋房屋许可为2010年4月以来最高

* 住宅建设今年或对GDP有正面贡献

路透华盛顿3月20日电---美国2月住宅建筑许可接近三年半高位,说明楼市复苏仍在进行,即便房屋开工有所下降.

商务部周二表示,2月建筑许可大增5.1%,经季节调整後年率为717,000套,为2008年10月以来最高.

这超出分析师预期的增至690,000套,令人更加认为楼市在好转,而且住宅建设今年将自2005年来首次对经济增长做出贡献.

"数据进一步证明,房地产市场活动反弹.楼市正在康复之中,但若说重获新生则还需时日,"道明证券(TD Securities)首席经济分析师Eric Green说.

金融市场对该数据大致反应平淡.

虽然楼市出现复苏萌芽,但待售房供应过度仍令房价承压,房屋开工年率也不及2006年1月所及高位227万户的三分之一.

2月房屋开工下滑1.1%,年率为69.8万户,但1月数据被上修.此外2月房屋开工较上年同期上升34.7%,为2010年4月以来最大同比增幅.

在楼市中占很大比重的独栋房屋建设在上月下降9.9%,但多户住宅项目开工劲增21.1%.

过去一年,独栋房屋开工上升17.8%,多栋房屋开工接近增长一倍,因出租房的需求增加,许多美国民众不再自拥房屋.

欲浏览美国房屋开工和建筑许可相关图表,请点击:(link.reuters.com/qev27s)

**楼市复苏**

虽然住宅建设目前仅占国内生产总值(GDP)的2.5%左右,但仍是经济的主力.分析师预估,每建造一栋房屋,约可创造2.5个就业岗位.

上个月独栋房屋项目许可增长4.9%,创2010年4月以来最高,从而对建筑许可构成提振.独栋房屋的建筑许可为连续第五个月增长.

建筑许可通常领先房屋建设一个月左右,意味着3月房屋开工可能逆转跌势.

多户住宅建筑许可增加5.6%,年率至24.5万户.

周一公布的数据显示,3月住房建筑商信心守在接近五年高位.

"除非建筑商确定需要使用,否则不会花钱去申请建筑许可.我们下个月将看到房屋开工年率在70万户以上,"Naroff Economic Advisors的首席经济分析师Joel Naroff称.

"今年房屋开工可能较上年最多上升20%.这算是健全的增长,将增加很多就业岗位,对GDP有很多贡献,这才是真正重要的,"他说.(完)

--编译 王丽鑫/郑茵/王翔琼;审校 徐文焰/张若琪

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