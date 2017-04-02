综述：美国2月消费者支出放缓但通胀压力加剧 支持进一步加息

路透华盛顿3月31日 - 美国2月消费者支出增幅微小，受所得税退税款延迟支付影响。不过年通胀率升至近五年最高，支持美国今年进一步上调利率的预期。

美国商务部周五数据显示，消费者支出放缓。但这可能只是暂时现象，因消费者信心触及逾16年高位，且就业市场趋紧推高薪资增幅。

“天气原因导致公用事业支出疲弱，加上2月中低收入群体退税款有所推迟，我们预计未来数季消费者支出将走强，”富国银行证券资深分析师Eugenio Aleman说。

商务部数据显示，占美国经济规模逾三分之二的消费者支出小升0.1%，为8月以来最小升幅；1月修正后仍为上升0.2%。

分析师此前原本预计2月升幅为0.2%。政府今年推迟了退税款支付，作为打击欺诈的部分措施。

汽车等大件商品相关支出下滑0.1%，拉低了2月支出。而天气异常温暖导致家庭取暖费用减少，也抑制了2月的支出增长。

疲弱的消费者支出数据发布后，亚特兰大联储将美国首季经济增长环比年率预估下调0.1个百分点，至0.9%。美国第四季国内生产总值(GDP)增长2.1%，不及7-9月当季的3.5%。

尽管增长出现趋缓迹象，分析师们仍预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将再升息至少两次。

周五其他数据显示，密西根大学3月美国消费者信心指数终值从初值的97.6降至96.9，略高于2月终值96.3。世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国3月消费者信心指数上升至2000年12月来最高。

美元指数略上涨，美国股市小幅下跌，因投资者针对近期涨势锁定获利。美国公债价格温和上涨。

**通胀压力加剧**

虽然年初时经济增长放缓，但通胀却升高。2月个人消费支出(PCE)物价指数升0.1%，1月为跳升0.4%。

2月PCE物价指数较上年同期上升2.1%，创2012年4月以来最大升幅。1月升幅为1.9%。

扣除食品和能源的核心PCE物价指数较前月上升0.2%，较上年同期上升1.8%，1月分别为上升0.3%和1.8%。

核心PCE物价指数是美联储颇为看重的通胀指标，目前该指标低于2%的目标。目前通胀处于美联储官员3月时觉得今年能达到的区间的上端。

“这份报告中没什么能暗示美联储应在6月暂停货币政策逐渐正常化的脚步，但美联储在做这个决定之前，将密切关注未来两个月核心通胀的发展情况，”RDQ Economics首席分析师John Ryding说。

物价压力加大也削弱消费者支出。2月消费者支出经通胀调整后下滑0.1%，1月则是下滑0.2%。

这是实质消费者支出自2009年4月以来首次出现连续两个月下滑。2月个人所得增加0.4%，1月为增加0.5%。薪资增加0.5%，为五个月最大增幅。

经通胀调整的家庭可支配收入增长0.2%，1月为下滑0.1%。储蓄升至五个月高位8,080亿美元，1月为7,709亿美元。

收入所得增加和储蓄升高，对未来消费者支出来说是个好兆头。

美国个人消费支出图表：tmsnrt.rs/2dUohT0

美国经济/个人消费支出(PCE)互动图表：tmsnrt.rs/2eXBY4m

(完)