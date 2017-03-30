综述：美国2月成屋待完成销售劲升至10个月高点 春季销售旺季将届

路透华盛顿3月29日 - 美国2月成屋待完成销售升至10个月高位，显示春天销售旺季届临前住房需求稳健。

全美不动产协会(NAR)周三公布的报告，表明房价与抵押贷款利率上升，对目前的住房市场影响不大，凸显美国经济仍具韧性，尽管第一季增长明显放缓。

NAR表示，2月已签约的成屋待完成销售指数劲升5.5%至112.3，这是去年4月来最高，也是2006年5月来次高水平。

“这对今年春天房屋销售来说是个好兆头，”Wells Fargo Securities经济分析师Misa Batcheller指出。

2月签约数量可能是受到气温异常温暖所提振。这扭转了1月下跌2.8%的势头。成屋待完成销售会在一两个月后完成销售，而2月成屋待完成销售劲扬，即意味着房屋转售继2月暴跌3.7%后将会回升。

分析师原预估2月待完成销售将增加2.4%。而该数据同比则增长了2.6%。

对于数据的表现，美国金融市场几乎不为所动，值此之际投资人评估美联储官员对今年进一步升息所发表的评论。始终相当支持低利率的芝加哥联储总裁埃文斯表示，他赞成今年进一步收紧货币政策。

美联储本月稍早将隔夜指标利率上调0.25个百分点，并预计今年还有两次加息。美元兑一篮子货币上扬，美股涨跌不一。美国公债价格上涨。

**库存紧张**

由于美国接近充分就业，就业市场强劲在推升薪资，进而带动楼市需求。但库存紧张在推高房价的同时，仍抑制了销售活动。

“好消息是暖冬促进了建筑业升温，这有望在今年春季带来一波新屋销售热潮，”realtor.com高级分析师Joseph Kirchner表示。

周二公布的报告显示，1月房价较上年同期增长5.7%。全美不动产协会(NAR)预计今年成屋销售增长2.3%至约557万户。

去年成屋销售上升3.8%。楼市所展现的力道显示，第一季季初时经济增速放缓或仅是暂时性的。

亚特兰大联储预测第一季国内生产总值(GDP)环比年率料为增长1.0%。去年第四季GDP环比年率为增长1.9%。

鉴于劳动市场颇为给力，分析师预计抵押贷款利率上升所造成的影响仅是温和的。30年期抵押贷款固定利率目前为4.23%，低于去年12月所及的逾两年半高点4.32%。

另外，美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示，上周购屋贷款申请件数较前一周增加1.2%，在过去五周当中第四次增加。

上月美国东北部成屋待完成销售增加3.4%，美西地区则跳增3.1%。中西部劲增11.4%、南部增长4.3%。

美国房屋销售互动图表tmsnrt.rs/1SX25aY

美国抵押贷款图表tmsnrt.rs/1SQgDJa

(完)