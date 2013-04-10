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国际财经 | 2013年 4月 10日 星期三 09:55 BJT

美国2月招聘率小幅上升 为就业市场带来正面信号

路透华盛顿4月9日 - 美国劳工部周二称，美国雇主2月招聘速度略有上升，这对该国就业市场是个正面信号。

劳工部在月度工作职缺及劳工流动率报告中称，2月招聘率上升0.1个百分点至3.3%。该比率是招聘员工数与就业总数之比。

该报告独立于劳工部的另一项月度非农就业报告，后者显示2月就业强劲增长，但3月大幅放缓。

这份报告还显示，2月职缺数量经季节调整后升至390万个，2月为360万个。该指标衡量了劳动力需求情况。(完)

(编译 程琳; 审校 戴素萍)

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