美国2月耐用品订单数据暗示第一季经济或乏力

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
* 美国2月耐久财订单增长2.2%
* 衡量未来投资的指标上升1.2%
路透华盛顿3月28日电---美国2月耐久财(耐用品)订单仅适度增长,支持了第一季经济增长可能黯淡迟滞的看法.
商务部周三公布的数据显示,2月耐久财订单成长2.2%,低於分析师预估,而且仅部分扳回1月大跌的跌幅.
对未来企业投资的衡量指标也不及预估.
"经济正慢慢改善,但明显是软弱乏力的复苏,并非大幅度的加速."Axiom Capital Management总裁Liam Dalton表示.
制造业一直是美国自2007-2009年衰退期复苏的重要支撑,近期就业增长的加速提振了市场希望,盼额外的收入将产生良性循环,带动更多支出.
但失业率在经济总体疲弱的情况下大幅下降,亦令分析师感到困惑.失业率已从8月时的9.1%降至8.3%.
Capital Economics的分析师Paul Ashworth表示,耐久财订单数据支持第一季经济环比增长年率将放缓至2%左右的观点.外界会普遍认为这一增速过於疲弱,难以拉低失业率.
然而,企业高管则更为乐观.企业圆桌会周三公布的一项调查显示,美国企业的首席执行官第一季对经济前景的看法改善,越来越多的企业计划增聘人手及增加对资本设备的投资.
浏览美国耐久财订单的图表,请点选:(link.reuters.com/fez37s)
浏览美国房屋抵押贷款的图表,请点选:(link.reuters.com/guv37s)
**经济增长疲弱**
去年第四季,企业补充库存帮助国内生产总值(GDP)环比成长年率达到3.0%.随着来自补充库存的支持消退,制造业产出将下滑.
耐久财订单数据说明,制造业的增速可能并不如分析师预期的那样快.耐久财数据公布後,美国股市应声下跌,但美国公债价格几无变动.
备受关注的企业未来投资前瞻指标--扣除飞机的非国防资本财订单小增1.2%,不及分析师预期的2.0%的增幅.1月为下滑3.7%.
此外在另一份报告中,美国抵押贷款银行协会(MBA)公布,截至3月23日当周,购房贷款申请指数上升3.3%,为楼市显现活力又添凭证.
自房价泡沫破裂并引发金融危机以来,楼市疲弱一直是经济复苏的主要牵绊.尽管30年期固息抵押贷款利率跳升至11月以来最高,购房贷款申请依然增加.(完)
--编译/审校 张若琪/兰秀娟/孙茉莉/张涛/杜明霞
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