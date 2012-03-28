美国2月耐用品订单数据暗示第一季经济或乏力

* 美国2月耐久财订单增长2.2%

* 衡量未来投资的指标上升1.2%

路透华盛顿3月28日电---美国2月耐久财(耐用品)订单仅适度增长,支持了第一季经济增长可能黯淡迟滞的看法.

商务部周三公布的数据显示,2月耐久财订单成长2.2%,低於分析师预估,而且仅部分扳回1月大跌的跌幅.

对未来企业投资的衡量指标也不及预估.

"经济正慢慢改善,但明显是软弱乏力的复苏,并非大幅度的加速."Axiom Capital Management总裁Liam Dalton表示.

制造业一直是美国自2007-2009年衰退期复苏的重要支撑,近期就业增长的加速提振了市场希望,盼额外的收入将产生良性循环,带动更多支出.

但失业率在经济总体疲弱的情况下大幅下降,亦令分析师感到困惑.失业率已从8月时的9.1%降至8.3%.

Capital Economics的分析师Paul Ashworth表示,耐久财订单数据支持第一季经济环比增长年率将放缓至2%左右的观点.外界会普遍认为这一增速过於疲弱,难以拉低失业率.

然而,企业高管则更为乐观.企业圆桌会周三公布的一项调查显示,美国企业的首席执行官第一季对经济前景的看法改善,越来越多的企业计划增聘人手及增加对资本设备的投资.

浏览美国耐久财订单的图表,请点选:(link.reuters.com/fez37s)

浏览美国房屋抵押贷款的图表,请点选:(link.reuters.com/guv37s)

**经济增长疲弱**

去年第四季,企业补充库存帮助国内生产总值(GDP)环比成长年率达到3.0%.随着来自补充库存的支持消退,制造业产出将下滑.

耐久财订单数据说明,制造业的增速可能并不如分析师预期的那样快.耐久财数据公布後,美国股市应声下跌,但美国公债价格几无变动.

备受关注的企业未来投资前瞻指标--扣除飞机的非国防资本财订单小增1.2%,不及分析师预期的2.0%的增幅.1月为下滑3.7%.

此外在另一份报告中,美国抵押贷款银行协会(MBA)公布,截至3月23日当周,购房贷款申请指数上升3.3%,为楼市显现活力又添凭证.

自房价泡沫破裂并引发金融危机以来,楼市疲弱一直是经济复苏的主要牵绊.尽管30年期固息抵押贷款利率跳升至11月以来最高,购房贷款申请依然增加.(完)

--编译/审校 张若琪/兰秀娟/孙茉莉/张涛/杜明霞

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