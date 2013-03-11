美国就业数据为经济带来一抹亮色

资料图片：2012年10月24日，一名求职者在纽约一场招聘会上与招聘方会面。 REUTERS/Mike Segar

* 2月非农就业岗位跳增23.6万个

* 失业率自7.9%下滑至7.7%

* 平均时薪增加0.04美元，每周平均工时上升

* 报告显示出经济的潜在力道

路透华盛顿3月8日 - 美国2月非农就业岗位增加23.6万个，增幅高于预期，失业率下滑至四年低点，给经济体质带来了一个亮丽的信号。

劳工部周五报告显示，经济正在获得动能。失业率下降至7.7%,为2008年12月来最低，因有更多民众找到了工作，同时其他人放弃了寻找。

分析师对此份报告表示欢迎，但担心美国政府的预算收紧措施可能导致经济复苏动力放缓。

“我们已经从艰难前行变成了缓步前进，我们亦正在真正获得动能。目前的风险是，虽然经济回升速度加快，但政客们正在踩刹车，”John Hancock Financial Services的首席经济学家Bill Cheney说。

自1月1日起，薪资税减免2.0%的措施到期，富有人群的税率上升，此外850亿美元的联邦预算削减计划从3月1日起生效。

最新的就业报告显示就业出现广泛增加，这只是经济基本面健康的最新迹象，并增强了美国股市的上涨动力。道琼工业指数.DJI已创下纪录高位。

道指周五再次创下收盘高位，标准普尔500指数.SPX亦连续第六个交易日上涨。美元兑日圆升至三年半高点，美元兑欧元亦触及三个月高位。

指标美国10年期公债收益率触及11个月高点约2.08%。

虽然就业岗位增幅超出了分析师预期的增加16万个，但这料不会改变美联储(FED)的立场。美联储已向经济领域注入了逾2.5万亿美元以提振经济加速增长。

“这是美联储确信就业市场形势出现大幅改善的漫漫长路上的第一步，”美银美林资深分析师Michael Hanson说。

“他们想要看到连续数个月就业岗位能够增长20万个，而不仅仅是一个月。失业率还是太高。”

接受路透访问的17家与美联储直接交易的大型金融机构全部预计，美联储购债计划将至少持续到今年底，其中11家预计会持续到2014年。

虽然去年12月和1月就业增长数据被下修，但报告细节仍稳固，建筑业就业岗位增加数量创2007年3月来最多，且所有工人的工作时间都有增加。

**就业增幅仍不足**

2月就业增速高于前三个月平均的每月增加19.5万个，且接近大约每月增加25万个，分析师认为后者若得以持续，则可以大幅降低失业。

不过，就业岗位仍较2008年1月峰值低300万个。

拥有工作的就业年龄人口比例连续第三个月持平在历史低点58.6%，凸显需加快就业增长的必要性，且提醒人们就业市场仍相当疲软。

2月建筑业就业岗位增加4.8万个，制造业亦增加聘雇。工厂就业岗位增加1.4万个。零售业就业岗位亦增2.37万个，连续第八个月增加。

政府部门继续削减岗位，2月公共部门就业岗位减少1万个。

就业岗位的稳步持续增长给薪资水平带来一些稳定力量。2月平均时薪增加了0.04美元，为连续第四个月增加。2月时薪同比增加了2.1%。

“这大幅抵消了第一季度中消费者遭遇的多种困扰，暗示支出情况可能比预期的要好，”RBC Capital Markets的首席美国分析师Tom Porcelli说。(完)

(编译 侯向明; 审校 张荻)

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