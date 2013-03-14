美国2月零售销售成长提振经济前景

2013年3月6日，在美国加州Ralphs食杂店里摆放的早餐食品。 REUTERS/Mike Blake

* 美国2月零售销售较前月增加1.1%

* 汽油、汽车和建筑材料支撑销售

* 美国2月核心零售销售较前月增加0.4%，1月数据上修

* 美国1月企业库存升幅创逾一年半最大

* 报告预示第一季经济成长势头不错

路透华盛顿3月13日 - 美国2月零售销售增速创五个月来最快，这是经济在面临加税和油价上涨等不利因素之际仍保持良好势头的最新迹象。

较早公布的就业和制造业数据亦显示强劲成长。但经济状况的改善可能尚不足以促使美国联邦储备委员会(美联储)缩减货币政策对经济的支持力度。

“加税对消费者的影响比我们预想的要小，”PNCFinancial Services高级分析师Gus Faucher称，“因为就业市场情况比预期稍好，人们的信心有所增强，不再削减支出。”

美国商务部周三公布，美国2月零售销售较前月增加1.1%，为去年9月以来的最大升幅，远高于分析师所预计的增长0.5%，1月上修为增长0.2%。

核心零售销售增长0.4%，强于预期。该指标扣除了汽车、汽油和建材，与政府国内生产总值(GDP)数据中的消费者支出分项关系最为密切。

这份利好的报告助华尔街股市续涨，道琼工业指数.DJI连升第九天，为1996年来首见。

报告还提振美元指数升至七个月高位。美国公债价格下滑。

尽管薪资税下调2个百分点的优惠政策在年初结束且美国富裕阶层税率上调，但销售成长依然良好。

股市大涨、房价升高、以及就业岗位数量稳定增加并开始推高薪资，都有利于消费者。家庭也减少储蓄。

周三一份调查结果也凸显出经济好转态势。调查显示，美国公司执行长对第一季经济复苏的信心增强。但他们仍不愿加快招聘速度。

尽管上个月就业增长加速，但分析师仍表示，美联储要看到更加强劲且持续的就业增长势头，才会改变其十分宽松的货币政策立场。美联储目前每个月购入850亿美元债券，并曾经表示会继续购买资产，直到就业市场前景明显改善。

RDQ Economics首席分析师John Ryding表示，“从就业、制造业、非制造业和零售销售等方面来看，2月经济表现稳健。但这不会让美联储在近期改变立场。”

零售销售图表：(link.reuters.com/fak93t)

进口价格图表：(link.reuters.com/peg64t)

企业库存图表：(link.reuters.com/jek93t)

××增长预期上调××

今年头两个月的核心零售销售上升，暗示消费支出增长可能仅略微慢于2012年第四季。消费支出占美国经济的70%左右，去年第四季较上年同期增长2.1%。

分析师原本预计，税负增加和汽油价格上涨会带来更为沉重的压力。

商务部数据显示，美国1月企业库存升幅为逾一年半来最大，进一步提振第一季经济增长前景。

扣除汽车的零售库存录得1995年8月以来最大升幅。该项数据被计入国内生产总值(GDP)。先前库存把第四季GDP增幅抹掉了1.6个百分点。

1月库存加速增长，且核心零售销售表现良好，促使一些分析师调高对第一季GDP增幅的预估。

摩根大通分析师将其预估上调0.8个百分点至2.3%，高盛将预估上调0.3个百分点至2.9%。

美国第四季经济仅成长0.1%。路透调查分析师预计，今年平均料成长1.8%，略低于上月调查得到的1.9%的预估增幅。最新调查是在周三零售销售数据公布前进行的。

零售销售的部分增幅反映了汽油价格每加仑上升0.35美元，这帮助提振加油站销售额上升5%，为8月以来最大增幅。

但汽车经销商销售也上升1.1%。扣除汽车外的零售销售增长1%，为五个月来最大增幅。(完)

(编译 兰秀娟/梁睿雪/张荻/李爽; 审校 张涛/徐文焰/程琳)

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