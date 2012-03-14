美国2月零售销售劲升 各项支出全面告捷

1月24日， 在芝加哥新开张的一家沃尔玛超市，一名工人走过低价促销区。摄影：路透/John Gress

* 2月零售销售较上月增长1.1%,创9月来最大增幅

* 汽车和汽油助力,但呈现普遍上升态势

* 汽车提振1月企业库存

* 数据表明支出情况比原先估计更坚挺

路透华盛顿3月13日电---美国2月零售销售录得五个月来的最大增幅,美国民众感到有足够的信心来购买更多汽车和其他商品,即便汽油价格上涨.

美国商务部周二公布,2月零售销售较上月增长1.1%,1月修正後为增长0.6%,这是美国经济正在改善的最新迹象.美国经济在2007-09年陷入衰退,随後展开了漫长的复苏进程.

各领域的零售销售广泛增长,且之前数月的数据被上修,表明就业增长帮助消费者缓冲了汽油价格高涨的冲击.

"这暗示不断改善的经济基本面,特别是强劲的就业成长,正在转化成更高的支出活动,"道明证券资深宏观策略师Millan Mulraine称.

"对於经济复苏来说,这种势头尤其令人鼓舞,因其表明就业成长和支出活动之间形成自我强化的良性局面,或会在未来数月激励经济复苏更加强健."

数据公布後股市上扬,道琼工业指数.DJI收於2007年12月以来高点,标准普尔500指数.SPX接近四年高位.美国公债价格下挫,美元兑日圆则升至11个月高位.

美联储官员在为期一天的货币政策会议结束後承认,近期经济数据有所改善,但重申其担心失业率在8.3%依然过高.

对於是否展开新的购债行动以进一步压低利率并刺激经济,美联储并未给出线索,而是重申隔夜利率将保持在近零水准,至少要到2014年底.

有关零售销售的图表请点选(link.reuters.com/dew96s)

有关美国企业库存的图表请点选(link.reuters.com/zew96s)

有关美国小企业信心情况的图表请点选(link.reuters.com/wyv96s)

**对於汽车的积压需求**

由於12月和1月的销售数据被上修,零售销售报告显示消费者支出情况并不像之前认为的那样疲弱.

消费者支出占美国经济活动的比重约为70%.之前公布的数据显示,经通胀调整後的消费者支出在截至1月的三个月里表现乏力.

本月报告让一些经济学家调高了对第一季国内生产总值(GDP)的预估,其中包括高盛的分析师.他们目前预计GDP环比年率为成长2.0%,而非原先认为的1.8%.

经济学家还估计,第四季GDP终值料从本月稍早公布的成长3.0%最高上修至3.5%.该数据的终值将於本月稍晚公布.

零售销售受到汽车销售增长1.6%的带动,反映被压抑的需求释放,以及就业增长加速提振对经济的信心.

日本去年地震和海啸扰乱汽车生产,使经销商手上缺乏消费者想要的车型.

扣除汽车的零售销售增长0.9%,1月修正为成长1.1%.

商务部另一份报告显示,汽车经销商1月争相增加库存,以满足需求的增加.1月汽车库存以2012年7月以来最快速度增长,对整体企业库存亦有提振.

加油站销售激增3.3%,至469亿美元的纪录,这反映出汽油成本上升.百分比增幅为去年3月以来最大,1月增幅为1.9%.

扣除汽车和汽油,2月销售上升0.6%,前月增幅为1.0%.2月汽油销售占零售销售的11.5%.

**全面成长**

不仅是汽车经销商和加油站实现了销售增长.

服装销售亦录得2010年11月迄今最高增幅.虽然零售商不得不提供较大折扣来清仓冬装,但温和天气令商场购物人数增加.

建材和园林设备销售也取得强劲涨势,分析师们表示,这其中也部分地反映了天气因素的影响.

消费者在餐馆与酒吧、休闲以及电子和电器产品方面的支出均增长.不过,家具销售却走低.

"经济增长的基本力道似乎大过预期中的第一季成长率2%."PNC Financial Services Group资深分析师Gus Faucher称.

扣除汽车、汽油和建材的核心零售销售数据扩增0.5%,1月时为增长1.0%.核心销售与政府国内生产总值(GDP)数据中的消费者支出基本相一致.(完)

--编译 王翔琼/郑茵/王丽鑫/洪曦;审校 张涛/张明钧

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