美联储宣布将维持每月850亿美元的购债进度

路透华盛顿6月19日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三宣布，将坚持每月购买850亿美元债券的计划，且没有明确表示接近缩减计划，尽管市场对联储可能很快开始缩减购债的臆测甚嚣尘上。

美联储的官员表示，经济活动适度扩张。近几个月，就业市场状况显示进一步改善迹象，通胀一直略低于委员会的较长期目标水准，部分反映出暂时性影响，较长期通胀预期保持稳定。

他们也重申，失业率相对满意的水准仍过高，巩固了在就业市场明显改善前将维持购买资产的意愿，但对美国经济成长风险的平衡评估略更积极。

“委员会预计经济和就业市场前景的下滑风险自秋季已经降低，”声明中指出。

堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治再度投了反对票，他担心继续高度宽松的货币政策增加未来经济和金融失衡的风险，并可能随着时间的推移推高长期通胀预期。

有些意外的是，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德也有异议，他相信委员会应更强烈地表达扞卫通胀目标的意愿。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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