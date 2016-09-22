综述：美联储升息步伐慢慢来 助长亚洲央行高“鸽”宽松曲调

2016年2月11日，悉尼一家商店收银机内的澳元纸币和硬币。 REUTERS/David Gray

路透新加坡9月22日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)再度延缓升息的态度，让亚太地区的一些央行本周更容易维持宽松立场，其中印尼央行周四降息，澳洲及新西兰央行也表示过些日子可能降息。

美联储周三政策会议暗示，未来升息步伐更慢且次数更少，让投资人觉得即使有任何收紧货币政策动作，最多也是以极慢速度进行。

而日本的超宽松货币政策则称得上是全球之冠，日本央行周三宣布，将持续大规模资产购买及负利率措施，但同时也调整政策框架，以利于对抗通缩的长期抗战。

美联储与日本央行的态度，重新燃起全球对较长期债券的需求。

“这给核心新兴市场的利率提供支撑，减轻了新兴市场央行宽松政策的阻力，”花旗分析师在报告中称。

印尼央行宣布今年的第五次降息，周四将指标利率下调25个基点，至5%，以加快经济增长，该国通胀率仍低于央行3-5%的目标水平。

分析师称，今年印尼卢比兑美元上涨超过5%，这给央行降息提供了另一个好理由。

**亚洲宽松政策的空间**

多数亚洲国家有维持宽松立场的空间。经济增速多数低于合理水平，官方利率在零以上，通胀低于目标水平。

此外，由于经济严重依赖出口，使得亚洲国家很容易受到中国和欧洲需求疲弱的影响，即便美国的进口增长。

尽管除了新加坡以外，这些国家中没有使用货币政策来达到汇率目标的，不过低利率的确有助于它们保持货币的竞争力。

周四早些时候，新西兰央行维持指标利率不变，该央行今年已经降息两次，将指标利率降低到了纪录低点2.0%。

不过居高不下的新西兰元汇率和温和的通胀率给予新西兰央行预测会进一步放松货币政策的理由。目前新西兰的通胀率仅为0.4%，远低于1-3%的目标水平。

“我们的预估和假设显示，需要进一步的放松政策以确保未来通胀率落在目标价区间的中段附近，”新西兰央行总裁惠勒说。

“汇率需要降下来，”他说。

从某些方面看，新西兰所面临的情况也是其它地区的趋势。

“劳工市场和整体经济一直表现稳健，但薪资和通胀率继续低于目标，他们担心这会传导至通胀预期，”RBC Capital Markets驻悉尼资深分析师Su-lin Ong说。

“当前这是一个全球性议题。”

**澳洲央行并未执着于通胀目标**

澳洲央行新任总裁洛威对进一步降息的可能性敞开大门，但他也补充道，就提振经济而言，降息的效用已然减低。该国利率已然处于纪录低位。

“展望未来，我们预期自2013年以来的低利率及澳元贬值，将持续扶持经济，”洛威对国会经济委员会表示。

然而，非矿业投资令人振奋地上扬，加上6月经济年增率优于预估达3.3%，或将意谓着澳洲央行没有降息的急迫性；该行目前采取弹性的作法，冀望通胀可达到2-3%的目标。

“我们并未始终将维持通胀于窄幅区间视为目标，”洛威指出。“我们并非部份人士所指称的‘通胀狂’”。

尽管菲律宾央行周四决议维持利率按兵不动，但其为亚洲国家当中的异数。

由于通胀率料将攀抵央行2-4%的目标区内，因此菲国央行下步动向料为升息，时间点可能落在明年初。

亚洲国家央行政策利率图表： tmsnrt.rs/1U5hc2W

亚洲国家债券收益率图表： tmsnrt.rs/29mqoBf (完)