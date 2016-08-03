亚特兰大联储总裁称现在就排除美国9月升息可能性为时尚早

路透华盛顿8月2日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示，在众多衡量经济状况的数据出炉以前，现在就排除美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上升息的可能性还为时尚早。

“此时此刻，我不会排除下次会议或年内稍晚升息的可能性，”洛克哈特对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，“我们只需要等等看数据会表现如何。”

洛克哈特今年不具有货币政策投票权。他表示与第二季环比年率增长1.2%所反映的情况相比，美国经济目前表现更好，消费者支出强劲，而库存情况掩盖了这一景象。

“形势或许有点模糊不清，但我可以想象我们可以升息的情况，”他并称，“我希望经济告诉我们可以升息了。”

美联储自去年12月实施近10年来首次升息之后，一直维持利率不变，金融市场已控制对今年升息的预期，因美国经济发出的信号好坏不一且担忧海外经济成长。

洛克哈特称，英国退出欧盟的决定仍在中期内构成风险，即使短期风险似乎消退。

他还称金融市场估值相对较高，并对此表达了关切。

“资产估值是我们必须继续关注的，目前我认为他们尤其值得关注，因为他们相对坚挺和相对较高，”洛克哈特表示。(完)