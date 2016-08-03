亚特兰大联储总裁称现在就排除美国9月升息可能性为时尚早

今年商业地产投资料增近8% 投资者寻求高回报--仲量联行
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透华盛顿8月2日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示，在众多衡量经济状况的数据出炉以前，现在就排除美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上升息的可能性还为时尚早。
“此时此刻，我不会排除下次会议或年内稍晚升息的可能性，”洛克哈特对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，“我们只需要等等看数据会表现如何。”
洛克哈特今年不具有货币政策投票权。他表示与第二季环比年率增长1.2%所反映的情况相比，美国经济目前表现更好，消费者支出强劲，而库存情况掩盖了这一景象。
“形势或许有点模糊不清，但我可以想象我们可以升息的情况，”他并称，“我希望经济告诉我们可以升息了。”
美联储自去年12月实施近10年来首次升息之后，一直维持利率不变，金融市场已控制对今年升息的预期，因美国经济发出的信号好坏不一且担忧海外经济成长。
洛克哈特称，英国退出欧盟的决定仍在中期内构成风险，即使短期风险似乎消退。
他还称金融市场估值相对较高，并对此表达了关切。
“资产估值是我们必须继续关注的，目前我认为他们尤其值得关注，因为他们相对坚挺和相对较高，”洛克哈特表示。(完)
(编译 许娜/杜明霞；审校 白云)
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
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